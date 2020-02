Honderd extra banen in Zwolle door uitbreiding Abbott

De fabriek in Zwolle wordt uitgebreid met een nieuwe productielijn en verpakkingslijn voor vloeibare medische voedingen. De honderdtachtig verschillende producten die in de provinciehoofdstad worden gemaakt, worden zowel binnen als buiten Europa verkocht.

Toekomst

"Abbott heeft een lange historie in Nederland en met deze uitbreiding zijn we nog beter voorbereid op de toekomst. Het stelt ons in staat om betrouwbare voedingsproducten te blijven leveren waar klanten wereldwijd op vertrouwen voor een gezonder leven," zegt Herrold Pronk, vestigingsdirecteur van de fabriek in Zwolle.

Banen schrappen

In 2015 schrapte het bedrijf in totaal vijftig banen bij de distributiecentra in Zwolle en Breda. Voor de vestiging in Zwolle betekende dat het ontslag voor ongeveer tien medewerkers.

De werknemers kwamen op straat te staan, omdat de logistieke activiteiten voor medicijnen in Nederland afgebouwd werden en de vestigingen Breda en Zwolle zich meer op andere producten wilden richten. Dit was het gevolg van een aantal internationale veranderingen van het bedrijf waardoor in Europa minder nadruk komt te liggen op de medicijnentak.

Abbott heeft twee Overijsselse vestigingen. Behalve in Zwolle, zit er ook een in Olst.