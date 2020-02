Go Ahead Eagles raakt ongeslagen status kwijt na rampzalige avond bij Jong Ajax

De ongeslagen status van Go Ahead Eagles is ten einde. De equipe van trainer Jack de Gier verloor op vrijdag 30 augustus van het vorige kalenderjaar voor het laatst van FC Eindhoven, maar werd vanavond volledig overhoop gespeeld door een ontketend Jong Ajax: 5-1.

Op De Toekomst stond er geen maat op de Amsterdamse beloften en bij rust was het al 3-0 in het voordeel van de thuisploeg. De arme Deventenaren kregen alle hoeken van het veld te zien. Go Ahead Eagles wilde er op voorhand een fysieke strijd van maken, maar kreeg geen moment de tijd om in de wedstrijd te komen. Het was 45 minuten lang eenrichtingsverkeer.

Strafschoppen Jong Ajax

De eerste twee treffers vielen uit een strafschop. Zowel Danilo Pereira da Silva als Brian Brobbey lieten Hobie Verhulst vanaf elf meter kansloos. Het tweede doelpunt van Danilo en daarmee de 3-0 werd ingeleid door knullig balverlies van debutant Soufyan Ahannach, die zijn eerste minuten snel zal willen vergeten. De eerste en enige keer dat Go Ahead Eagles op de helft van Jong Ajax kwam was het wel direct gevaarlijk. Jaroslav Navrátil liet echter na wat terug te doen.

Ongeslagen status

Go Ahead Eagles had een wonder nodig om de status als langst ongeslagen ploeg van Europa te behouden. Jong Ajax ging echter vrolijk verder waar het gebleven was. Go Ahead Eagles leek iets beter uit de kleedkamer te komen, maar tien minuten na het eerste fluitsignaal van de tweede helft kon Verhulst alweer vissen. Uitblinker Naci Ünüvar zette de Go Ahead Eagles-defensie te kijk met een fraaie solo en bood ploeggenoot Danilo op geniale wijze een niet te missen kans: 4-0.

Rode kaarten

Dat Kik Pierie vervolgens met een oliedomme directe rode kaart van het veld werd gestuurd en Jong Ajax verder moest met tien man veranderde niets aan het spelbeeld. Want de onthutsend zwak spelende Gino Bosz overkwam hetzelfde. De verdediger van Go Ahead Eagles werd te kijk gezet door Brobbey, waarna hij zijn frustraties uitte op de benen van de beresterke spits. Een eretreffer kwam er nog wel voor de bezoekers, invaller Maarten Pouwels tekende voor de 4-1. Het slotakkoord was echter voor Jong Ajax. Quinten Timber bepaalde de eindstand op 5-1.

Voor Go Ahead Eagles komt er hiermee een einde aan een reeks van maar liefst 22 officiële duels zonder nederlaag. De laatste keer dat er niet minimaal een punt werd gehaald was op vrijdag 30 augustus, toen FC Eindhoven in het Jan Louwers Stadion met 2-1 te sterk was. Voor Go Ahead Eagles was de 5-1 zeperd tegen Jong Ajax niet alleen qua score een pijnlijke, want de ploeg van De Gier verliest ook nog eens de aansluiting met de bovenste ploegen in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax - Go Ahead Eagles 5-1

1-0 Danilo (13/pen)

2-0 Brobbey (17 pen)

3-0 Pereira (33)

4-0 Danilo (56)

4-1 Pouwels (81)

5-1 Q. Timber (89)

Arbiter: Martens

Geel: Brobbey, Pierie; Verhulst

Rood: Pierie (62), Bosz (70)

Jong Ajax: Kotarski; Ter Heide, J. Timber, Pierie, Familia-Castillo; Q. Timber, Ekkelenkamp, Taylor (Mendez/49); Pereira (Hansen/77), Brobbey, Ünüvar (Kemper/64)

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Bosz, Veldmate (Swart/75), Brito (Abdat/56); Corboz, Ahannach (Pouwels/64), Lieftink; Navratil, Rabillard, Berden