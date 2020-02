Wat vind jij: In een woonwijk moeten alle inkomensgroepen door elkaar wonen

Mensen in kwetsbare wijken hebben drie keer zoveel last van hun directe buren als de gemiddelde Nederlander, meldt de NOS. Twintig procent van de bewoners geeft daarnaast aan bang te zijn dat ze worden lastiggevallen of beroofd, tegen een landelijk gemiddelde van zes procent.



Op dit momenten kunnen woningcorporaties tien procent van de woningen toewijzen aan mensen met een hoger inkomen. Minister Van Veldhoven wil dat percentage verhogen naar vijftien procent. "We willen meer gemixte wijken, want dan krijg je een andere sfeer in zo'n buurt. Dat helpt om de leefbaarheid te verbeteren."



Wat vind jij? Is dit iets waar actief op gestuurd kan en moet worden? Of moet je de natuurlijke verloop zijn gang laten gaan? Stem en discussieer met ons mee, hier of op Facebook.



Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33