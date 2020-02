Veldmate relativeert: ''Dat wij een keer zouden gaan verliezen wist iedereen wel volgens mij''

Jeroen Veldmate over de ongeslagen status die Go Ahead Eagles kwijtraakte

Go Ahead Eagles is niet langer de langst ongeslagen ploeg van Europa. Op bezoek bij Jong Ajax ging de Deventer ploeg keihard onderuit. In Amsterdam werd het maar liefst 5-1, tot groot ongenoegen van captain Jeroen Veldmate.

"Dit was een complete offday, we zijn gigantisch hard afgestraft. We stonden totaal niet goed, waren totaal niet met elkaar bezig en gingen volledig in het spelletje van Ajax mee. Dan hebben zij ontzettend goede spelers. Of ze dan A1 of het tweede elftal opstellen maakt niet zoveel uit. Zij deden het fantastisch, wij dramatisch", zegt Veldmate na afloop van het duel op De Toekomst.

"Zat eraan te komen"

De laatste keer dat Go Ahead Eagles verloor was op vrijdag 30 augustus 2019, toen FC Eindhoven met 2-1 te sterk was. Daarna volgden 22 officiële duels zonder nederlaag. "Dat wij een keer zouden gaan verliezen wist iedereen wel volgens mij. Anders heb je denk ik niet alle 22 wedstrijden van ons gezien. Ajax heeft laten zien waar het bij ons aan schort. IJsselmeervogels, FC Den Bosch en NAC straften dat bijvoorbeeld niet volledig af, maar deze ploeg is daarvoor te goed. Ik sloot mijn ogen er niet voor dat het er een keer aan zat te komen", vervolgt de aanvoerder.

Rood Bosz

Niet alleen leed Go Ahead Eagles een uiterst pijnlijke nederlaag, het zag Gino Bosz ook nog eens met een oliedomme rode kaart van het veld gestuurd worden na een grove charge op Brian Brobbey. "Dat weet hij zelf ook wel. Ik had het gevoel dat Gino er klaar mee was. Dat was geen goede reactie van hem, maar dat weet hij zelf ook wel", aldus Veldmate.