Hans Olthof tot nieuwe wethouder Olst-Wijhe gekozen na stemming

Er moest een stemming aan te pas komen, maar Olst-Wijhe heeft een nieuwe wethouder. Hans Olthof (VVD) is vanavond in de gemeenteraad gekozen als opvolger van Anton Bosch.

Behalve Olthof was ook Miriam Zijp (GroenLinks) in de race voor het wethouderschap. De VVD had, met ondersteuning van Gemeentebelangen en het CDA, Olthof voorgedragen, maar GroenLinks besloot Zijp als tegenkandidaat voor te stellen. Daarom vond er vanavond in het gemeentehuis van Olst-Wijhe een stemming plaats. Olthof kreeg tien stemmen, Zijp moest het onderspit delven met zes stemmen. Er was één blanco stem.

Portefeuille

De 50-jarige Olthof neemt de portefeuille over van Bosch, met daarin onder meer de onderwerpen financiën, vrijetijdseconomie en sport en cultuur. Net als Bosch zal Olthof parttime als wethouder aan de slag gaan.

Olthof was bijna zes jaar raadslid. Daarnaast is hij voorzitter geweest van de VVV Olst en is hij oud-lid van de Raad van Toezicht van het Sallands Bureau voor Toerisme (het huidige Salland Marketing). Olthof is geboren in Wijhe en woont samen met vrouw en drie kinderen in Olst.

De vertrokken wethouder Bosch kondigde in november zijn vertrek aan wegens persoonlijke redenen.