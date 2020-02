Dalfsen versoepelt regels voor 'kleine' windmolens

De regels voor het plaatsen van kleine windturbines in Dalfsen worden versoepeld. Bovendien mag de turbine nu een ashoogte hebben van twintig meter, dit was in het verleden vijftien meter. Een hogere ashoogte zou een beter rendement opleveren. De aanpassingen gelden alleen voor het eigen gebruik van de bewoners.

In de praktijk komen er bij agrarische bedrijven steeds meer windturbines. Een meerderheid van de gemeenteraad was maandagavond voor de aanpassingen voor het buitengebied en kernen. Uit een inwonersonderzoek is naar voren gekomen dat de bewoners in Dalfsen de noodzaak inzien van de energietransitie en ook vaak al zelf maatregelen hebben getroffen.

Ook de aanvraag voor zonnevelden wordt versoepeld. Alhoewel in Dalfsen de voorkeur gaat naar zonnepanelen op daken.

Verrommeling landschap

Piet Weerstra van de PvdA zag liever bij agrarische bedrijven één grote turbine in plaats van meerdere kleine turbines. Dit om verrommeling van het landschap tegen te gaan.

Bij het plaatsen van een turbine wordt ook leges in rekening gebracht. Het Dalfser beleid is nu dat dit kostendekkend moet zijn. Een aantal partijen opperden het idee om met een subsidieregeling voor deze turbines te komen.

Namens de boerenorganisatie LTO Vechtdal vroeg de heer Kodden de raadsleden om te ashoogte vast te stellen op 25 meter, vooral voor bedrijven in het buitengebied die omgegeven zijn door bomen is dit gewenst. CDA en VVD vonden de hoogte van 25 meter geen probleem.

In de kernen

Op de vraag van Michiel Veldman van de ChristenUnie of er straks in Nieuwleusen op de locatie bij de sportvelden en De Spil ook een windturbine mag komen, antwoordde wethouder Schuurman dat windturbines in de kernen mogen worden geplaatst mits er voldoende ruimte is. Hoeveel ruimte dat moet zijn is afhankelijk van de grootte van de turbines. Het concrete antwoord was bij hem ook niet bekend.