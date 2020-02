Vreugde bij Kwiek na promotie: "Dit is geweldig voor de club"

Onder leiding van coach Tonio van Rhee werd de promotie een feit en kan komend weekend het kampioenschap binnengehaald worden. "Dit is geweldig voor de club. Na een roerige periode laten we nu zien dat we er klaar voor zijn", aldus Van Rhee.

Verbluffend

Van Rhee is een kind van de club en keerde vorig seizoen terug als hoofdcoach. De instap halverwege het seizoen was niet ideaal, maar hij kreeg de tijd om zich voor te bereiden op het huidige 'gouden' seizoen. Ondanks de promotie stopt hij wel als coach. "Ik blijf natuurlijk wel betrokken bij de club. En ik denk dat, als we de selectie compleet houden, we in de eredivisie goed mee kunnen komen."

De cijfers dit seizoen zijn verbluffend. Alle 21 wedstrijden werden gewonnen en er werd bijna tweehonderd keer meer gescoord dan de nummer twee, Fortissimo. "We hebben aan het begin van het seizoen wel ervaren dat het in een aantal wedstrijden appeltje-eitje was. Het doelsaldo is bizar en we hebben nu dertig wedstrijden op rij gewonnen, dat zegt ook wel iets over het team en hoe we het met elkaar doen."

Feest

Aankomend weekend kan de titel binnengehaald worden in Heemskerk tegen DSS. "Jammer dat het een uit-wedstrijd is, maar we gaan met een hoop publiek die kant op. Een week later, 15 februari, willen we het kampioensfeest dan echt vieren in Raalte."