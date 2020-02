Deventer Overlevers terug van weggeweest: "Alles plat in dorp en stad"

Alle arbeiders in de fabrieken in dorpen en steden moeten het werk stilleggen, als het aan de Deventer Overlevers ligt. Vorig jaar mei stopten ze er mee. Nu willen ze opnieuw actievoeren. "We willen opkomen voor de minima in het land", vinden Carel Roelvink en Willem Kers.

Vorig jaar kwamen ze in actie, wat landelijke aandacht opleverde. Onder meer PvdA-leider Lodewijk Asscher kwam langs in Deventer. "De kern van ons verhaal: de pensioenleeftijd moet omlaag en de minimumlonen moeten omhoog", menen Roelvink en Kers.

'Afweten'

Een manifestatie in maart 2019 leverde weinig respons op. "We waren met 88 man, teleurstellend", vertelt Roelvink. "Iedereen scheldt op Facebook en verjaardagen. Wordt er een keer een actie georganiseerd en dan laten ze het afweten."

Zes euro netto

In mei stopten de Overlevers, mede door gezondheidsproblemen bij Roelvink. Dit keer zijn ze terug, in ietwat gewijzigde samenstelling. Roelvink en Kers vinden dat er nog te weinig veranderd is. "Rutte beloofde ons tientallen euro's erbij. Nou, ik heb zes euro netto erbij gekregen. Een schande", bromt Roelvink. Kers: "Het is een schande dat in zo'n rijk land de minima in de steek worden gelaten."

Met de oproep om het werk in het hele land neer te leggen, hopen ze op een ommekeer. "We moeten massaal in verzet komen", vindt Kers. Roelvink: "Of Nederland stakingsmoe is? Ik denk dat het mogelijk is. De boeren hebben lange tijd alles alleen gedaan, nu is het ook aan de arbeidersjongens en -meisjes."