Carmel College Salland verbiedt alcohol tijdens examenstunt: "Hopen op verantwoord feest"

Alcoholgebruik door eindexamenkandidaten van het Carmel College Salland in Raalte wordt aan banden gelegd. Voor en tijdens de stunt en de optocht is alcohol voor iedereen verboden, terwijl ook het indrinken voor het gala niet is toegestaan. "We willen een mooi feest, waarbij op een verantwoorde manier met alcohol wordt omgegaan", legt rector Han Nijboer uit.

De rector heeft een brief aan de eindexamenkandidaten en hun ouders gestuurd. Daarin maakt hij duidelijk dat er gecontroleerd gaat worden op drankgebruik tijdens de stunt en optocht, omdat dit onder de verantwoordelijkheid valt van de school. "Het bleek wat moeilijk om weerstand te bieden aan de cultuur in Salland door jongeren", vertelt Nijboer, doelend op het consumeren van drank. "We willen ze daar heel graag bij helpen binnen de wet."

Ouders en leerlingen reëel

Tijdens het gala in De Leeren Lampe is alcohol wél toegestaan voor jongeren van 18 jaar en ouder, mits het geen grote hoeveelheden zijn. Voor de jongere leerlingen is alcohol verboden. Volgens Nijboer vinden de leerlingen het besluit best lastig. "We hebben leerlingen hier heel uitgebreid over gesproken. Ouders en leerlingen zijn heel reëel. Iedereen ziet dat wat in het verleden wel eens gebruikelijk was, dat dit ook wel kanttekeningen heeft."

Nijboer: "Ik vind niet dat we betuttelend zijn. Je kunt er anders naar kijken: ouders drinken ook in Raalte en jongeren passen zich aan hen aan en gaan dat ook doen. Je kan kanttekeningen zetten bij de drankcultuur in Raalte. We hebben mooie feesten, maar zolang het binnen de wettelijke grenzen blijft is het goed." De rector vindt dat ouders een belangrijke rol spelen als het gaat om het indrinken. "Wij gaan niet allemaal controles inzetten."

'Mooi feest'

De rector hoopt op een mooie eindexamenperiode. "Ik wil een mooi feest, een mooie afsluiting van hun schoolloopbaan en dat we tevreden kunnen terugkijken op het feest en dat iedereen weer veilig thuis is. De mogelijkheden dat problemen konden ontstaan, achtte ik te groot. Als we buitensporig gedrag zien, treffen we maatregelen."