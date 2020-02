Burgergroepen nemen massaal afstand van schaderegeling kleine gasvelden

Het gaat om de schaderegeling voor omwonenden van kleine gasvelden in Nederland. In tegenstelling tot de schaderegeling voor het Groninger gasveld krijgen omwonenden van de overige gasvelden in Nederland geen omgekeerde bewijslast. De burgergroepen menen dat de regeling is uitgekleed en dat gedupeerden worden belast met bureaucratische rompslomp en de regeling creëert rechtsongelijkheid tussen Groningers en niet-Groningers.

Gaswinning neemt toe

In Friesland liggen 68 gasvelden, waarvan uit meer dan de helft gas wordt gewonnen. Een aantal velden ligt dichtbij elkaar of overlapt elkaar en vormt daardoor samen een groot gasveld. Dit is onder meer het geval in het grensgebied met Overijssel en Drenthe. Ondanks de belofte van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat de gaswinning wordt afgebouwd, zijn er in deze regio juist veel initiatieven voor gaswinning. Gaswinner Vermillion verwacht zelfs een recordproductie te halen in 2019.

Breed verzet

Er is breed maatschappelijk verzet tegen de plannen. Het verzet uit zich in talloze rechtszaken, petities, manifestaties, zienswijzen en hoorzittingen. Een deel van de zorgen komt door het ontbreken van een goede schaderegeling. Door de omwonenden van kleine velden in rechten achter te stellen bij de Groningers op het grote gasveld, komt er juist meer verzet. Ook topman Theodor Kockelkoren van Staatstoezicht op de Mijnen pleitte al voor toepassing van de omgekeerde bewijslast in provincies waar ook mijnbouw plaatsvindt.

Omgekeerde bewijslast

Omgekeerde bewijslast betekent dat de gaswinner moet aantonen dat eventuele schade aan woningen en panden niet is veroorzaakt door de mijnbouw. Dat haalt een hoop zorgen weg bij omwonenden, omdat zij zich nu niet in dure tijdrovende onderzoeken moeten storten om aan te tonen dat de scheuren of verzakkingen in huizen niet door iets anders dan mijnbouw kan zijn ontstaan.

Teleurgesteld in minister

Het vertrouwen in minister Wiebes is volgens de burgergroepen intussen tot een minimum gedaald. Want als gaswinning veilig kan, zoals de minister steeds stelt, waarom moet dan zoveel moeite gedaan worden om ook voor de rest van het land omgekeerde bewijslast te krijgen? Ook het Interieur Provinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband tussen alle provincies, geeft aan teleurgesteld te zijn in de minister over het voorgestelde schadeprotocol.

De voorgestelde nieuwe schaderegeling voor kleine velden wordt donderdag 6 februari besproken in de Tweede Kamer.