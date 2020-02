Megaproces internationale BTW-fraude: nu alleen nog wachten op de uitspraak

De zeven verdachten in het megaproces rond internationale BTW-fraude kregen vandaag van de rechtbank het laatste woord. Daarmee zit de inhoudelijke behandeling van de zaak erop en is het wachten op de uitspraak van de rechter. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft acht jaar aan de zaak gewerkt.

Een onderzoek dat zich uitstrekte van Liechtenstein tot Hong Kong en van Seychellen tot Malta. Uiteindelijk hoorden de zeven verdachten straffen tot vijf jaar tegen zich eisen voor BTW-fraude en witwassen van een half miljard euro. Tegen een 62-jarige Lossernaar werd drieënhalf jaar geëist voor het leveren van BV's en 'katvangers' die werden gebruikt in de ingewikkelde 'BTW-carrousel'.

Tweehonderd pagina's

Achterin de Almelose rechtszaal zit Wim Bollen, hij is gepensioneerd officier van justitie. Ogenschijnlijk onvermoeibaar luistert hij de hele dag naar het 'requisitoir' van de twee officieren van justitie. Zijn voormalig collega's van het 'Functioneel Parket', gespecialiseerd in fraude. Samen lezen ze deze dag tweehonderd pagina's voor waarin tot in detail wordt beschreven wat de zeven verdachten hebben gedaan. Het is volgens Bollen "een van grotere en best georganiseerde fraudes die ik ooit heb gezien".

Geen 'slachtofferloos misdrijf'

Bollen is vanaf eind 2011 bezig geweest met het 'buitengewoon ingewikkelde' onderzoek naar de zogeheten 'Carrouselfraude'.

"Er wordt vaak gezegd dat dit soort vormen van misdrijf slachtofferloos zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Er gaan grote bedragen uit de schatkist naar dit soort criminele organisaties. In dit geval gaat het om tenminste twintig miljoen die de Nederlandse Staat is misgelopen. We hebben in dit onderzoek samengewerkt met Duitsland, Polen en Tsjechië. We weten dat in Duitsland de schatkist meer dan tachtig miljoen tekort is gekomen".

'Ervaren belastingfraudeur'

Een van de verdachten is de 62-jarige Lossernaar Nico H. Hij leverde de BV's en 'katvangers' die werden gebruikt in de ingenieuze fraude. Voor de rechter blijkt dat H. al vaker voor belastingfraude is veroordeeld. In dit geval is hij zich van geen kwaad bewust. "Ik leverde BV's aan, edelachtbare", zo vertelt hij de rechters. "En er was vaak iets mee mis, dus leverde ik dan weer een andere." Hij hoort uiteindelijk drieënhalf jaar cel eisen voor zijn aandeel in de criminele organisatie.

Financieel brein van fraude

Nico H. is maar een klein radertje in een enorme organisatie die zich over meerdere landen uitstrekt. In Duitsland zijn volgens Bollen intussen straffen tot zeven jaar geëist tegen de handlangers van de Nederlandse tak. Het 'financiële brein' is een 64-jarige Engelsman die in Almere woont. Hij was voorheen frauderechercheur bij de Engelse politie.

De oudste verdachte is een 76-jarige Winterswijker, hij had een kleine rol volgens justitie, maar was meer dan een 'katvanger'. De 'katvangers' worden vaak misbruikt door BV's op hun naam te zetten, of hun BV's te gebruiken voor de handel. Vaak hadden ze nauwelijks door wat er gebeurde en kregen ze niet meer dan enkele honderden euro's vergoeding voor hun 'diensten'.

hoe werkt de belastingfraude

De BV's, worden in het fraudejargon 'ploffers' en 'buffers' genoemd. Er wordt vooral op papier elektronica verhandeld zoals mobiele telefoons, tablets en computerchips. Geïmporteerd uit het buitenland tegen het 0 procent belastingtarief, dan enkele malen doorverkocht om een dwaalspoor te creëren, en dan is er aan het eind een bedrijfje dat het product met btw doorverkoopt.

En die 'ploffer' maakt dan gebruik van het recht om de 'BTW-vooraftrek' terug te vragen. De belastingdienst betaalt dan BTW terug, terwijl die dus nooit is binnengekomen. En als de belastingdienst er uiteindelijk achter komt dat er wat mis is gegaan, is alleen nog de 'katvanger' over om te vervolgen.

'De goeden moeten onder de kwaden lijden'

Europa gaat zich wapenen tegen dit soort fraude. Bollen daarover: "De Europese Commissie heeft het plan om vanaf 2022 het 0 procent tarief af te schaffen. Je moet dan gewoon als je spullen exporteert direct belasting betalen in het land waar het binnenkomt, dat om fraude tegen te gaan. Dat is natuurlijk een enorme rompslomp en in dit geval moeten de goeden onder de kwaden lijden."

Uit eerder onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat het jaarlijks fraudebedrag op vijftig miljard euro ligt.