Nijhuis scheidsrechter bij topper tussen AZ en Feyenoord, Kuipers naar Almelo

Bas Nijhuis uit Enschede is zondag de scheidsrechter bij de topper in de eredivisie tussen AZ en Feyenoord. Het duel tussen de nummers twee en drie begint om 14.30 uur.

Heracles Almelo neemt het vrijdagavond in eigen huis op tegen Fortuna Sittard en daarbij is Björn Kuipers uit Oldenzaal de leidsman. Die wedstrijd begint om 20.00 uur. Siemen Mulder is zaterdagavond de arbiter als PEC Zwolle op bezoek gaat bij RKC Waalwijk. Het duel in Brabant begint om 20.45 uur. FC Twente sluit zondag speelronde 22 bij FC Emmen en daar fluit Christiaan Bax om 16.45 uur voor het begin. Dit is het volledige programma in de eredivisie.

GA Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdag om 20.00 uur tegen FC Eindhoven en daarbij is Jannick van der Laan de arbiter. Bekijk hier het volledige programma in de 1e divisie.

KNVB Beker

De Deventer ploeg is de enige Overijsselse die nog in de beker zit. In de kwartfinales staat het donderdag 13 februari in eigen huis tegenover FC Utrecht en daarbij is Danny Makkelie de scheidsrechter. Bas Nijhuis leidt een dag eerder Vitesse-Ajax. Dit is het programma in de KNVB Beker.