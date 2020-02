Kneden, snijden en roeren: KinderResto in Enschede is geopend

De kinderen van acht tot en met dertien jaar leren niet alleen tien woensdagen op rij gerechten koken, maar krijgen ook lessen over een gezonde leefstijl, voeding, sport en sociale vaardigheden. "Iedere week komt er een ander onderwerp aan bod. De ene week behandelen we eiwitten, de andere vetten en vezels", weet Jan Sijbom, kok bij Resto VanHarte.

Kinderen uit achterstandwijken

De vestigingen van Resto VanHarte zijn meestal gevestigd in wijken waar gezinnen wonen die het financieel minder hebben. Deze woensdagmiddagen zijn ook voor die doelgroep bedoeld: "We proberen kinderen die het thuis minder breed hebben in aanraking te laten komen met gezonde voeding, producten en vitamines. Daarnaast willen we kinderen met elkaar laten samenwerken en respect voor elkaar leren opbouwen", zegt Sijbom.

De kok hoopt in de toekomst nog meer KinderResto's in Enschede te openen. "Ik wil graag dat kinderen van gezinnen die minder geld te besteden hebben ook weten en voelen dat zij meetellen. Dat kan met dit programma."

De kinderen konden zich voor het programma aanmelden via de school. "Er zijn op een aantal scholen in de wijken Hogeland en Velve flyers rondgegaan. Op die manier konden kinderen zich opgeven." KinderResto is gratis toegankelijk en wordt voor een groot deel gefinancierd door de gemeente Enschede. Voor deze editie deden ook Supporter van Elkaar en De Tubanters en duit in het zakje.



Groentesoep met volkoren brood

In de eerste les werd de kinderen verteld over veiligheid en hygiëne in de keuken. Britt (8) is een van de kinderen die de workshop volgt. "Vandaag gaan we soep met brood maken", weet Britt. "Ik vind het heel erg leuk om te koken. Vooral omdat je alles zelf mag doen, zoals paprika's snijden en het brooddeeg kneden."

"Het is een zeer enthousiaste groep. Ik vind het mooi om te zien dat de kinderen zo goed samen werken, terwijl niet iedereen elkaar vooraf kent", vindt Sijbom.

Receptenboek

Als de workshop is afgerond hoopt Jan de kinderen enthousiast gekregen te hebben om ook thuis zelf te gaan koken. "De kinderen krijgen aan het einde van het programma alle recepten in een boek mee naar huis. Het zou mooi zijn als ze die recepten thuis eens een keer met de ouders gaan maken", besluit Jan.