Wethouder Coster blijft voorlopig op zijn post in Zwartewaterland: "SGP en CU stappen maar op"

Wethouder Albert Coster van Buiten Gewoon Zwartewaterland (BGZ) stapt niet op, nadat vorige week de ChristenUnie en de SGP het vertrouwen in hem hebben opgezegd. Dat heeft BGZ-raadslid Bastiaan Tamminga gemeld tijdens een persconferentie in het gemeentehuis van Zwartewaterland. Coster was daarbij niet aanwezig. Volgens Tamminga moeten de wethouders van de andere partijen opstappen.

Vorige week donderdag klapte de coalitie van Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis. Wethouders Gerrit Knol (ChristenUnie) en Maarten Slingerland (SGP) zegden het vertrouwen op in collega Coster van BGZ.

Recreatiewoningen

Inzet is het bestemmingsplan van de recreatiewoningen aan de jachthaven in Hasselt. Momenteel is permanente bewoning daar niet toegestaan, iets wat BGZ graag anders ziet. Er zouden zelfs BGZ-leden in de ter discussie staande jachthaven wonen. Daardoor is er volgens CU en SGP sprake van belangenverstrengeling.

De persbijeenkomst van BGZ in het gemeentehuis begon nadat de communicatiemedewerker en gemeentesecretaris door BGZ uit de raadszaal werden gestuurd. "Jullie hebben geen uitnodiging ontvangen, wij hebben deze ruimte afgehuurd”, klonk het verwijtend.

'Verzameling feitelijke onjuistheden'

"BGZ herkent zich niet in de beschuldigingen aan het adres van de wethouder en fractie. De persverklaringen van CU en SGP zijn een verzameling van feitelijke onjuistheden en niet gestoeld op enig bewijs", meldt raadslid Tamminga. Hij bestempelt de huidige situatie als verbazingwekkend en teleurstellend.

De partij neemt afstand van termen als belangenverstrengeling. Tamminga: "In een samenleving als Zwartewaterland is het haast onmogelijk om als raadslid geen enkele relatie te hebben met dossiers. We hebben een verzoek ingediend om alle documenten in dit dossier in handen te krijgen."

Coster afwezig

Wethouder Coster, die zelf afwezig was tijdens de persconferentie, pakt voorlopig niet zijn biezen. "ChristenUnie en SGP zegden het vertrouwen op, dus hun wethouders kunnen vertrekken", vindt Tamminga. De kans is groot dat die partijen donderdag met een motie van wantrouwen komen richting BGZ. De bal ligt dan bij oppositiepartijen CDA, VVD, Gemeente Belangen en PvdA. Als één van de partijen de motie van SGP en CU steunt, kan Coster zijn werkkamer in Hasselt vaarwel zeggen.

De ChristenUnie kijkt ondertussen al vooruit op de zaken. De CU en SGP hebben nog één zetel nodig om een eventuele nieuwe coalitie te vormen. Uit het verleden is gebleken dat de partijen goed kunnen samenwerken met het CDA. Die partij laat ondertussen weten al een positief gesprek te hebben gevoerd met de ChristenUnie.