Voortvluchtige drugsverdachte Goliathbende weet twee keer uit handen politie te blijven

Tot twee maal toe was de politie in zijn nabijheid, maar werd hij niet opgepakt. Nu is drugsverdachte Bugrahan van de zogenoemde Goliathbende voortvluchtig en staat hij internationaal gesignaleerd. Hoe kon het gebeuren dat hij zichzelf legitimeerde bij agenten en toch niet werd opgepakt?

Op 6 november 2018 deed de politie op meerdere adressen invallen in een groot drugsonderzoek. Zo werden de huizen van de vader én de moeder van Bugrahan doorzocht. Op het moment dat het huis van de moeder werd uitgekamd, lag Bugrahan boven te slapen. Agenten hielden hem niet aan.

Toen later de politie ook het huis van de vader doorzocht, ging Bugrahan kijken. Hij legitimeerde zich zelfs bij agenten. Ook toen werd hij niet in de boeien geslagen. Nu is hij samen met een medeverdachte voortvluchtig. Hoe kan dat?

'Sedqio'

Op het moment van de invallen was niet Bugrahan, maar zijn broer verdachte in het drugsonderzoek. De broer zou zich volgens de politie bezig hebben gehouden met grootschalige export van drugs naar het buitenland. De politie had op vernuftige wijze inzage gekregen in de geheime communicatie van de Goliathbende en kon live meelezen.

De vermeende leden van de bende ervan communiceerden met de app Ironchat, een programma waarmee berichten versleuteld worden. Eén van de gebruikers werd Sedqio genoemd, volgens de politie de broer van Bugrahan.

Gevlucht

Er werd voor zijn deur gepost. Onder meer was te zien dat de broer zware tassen naar binnen sleepte. Na zijn aanhouding verklaarde de broer echter dat hij er niks mee te maken had. Bugrahan zou volgens hem degene zijn geweest die de gebruiker was van de telefoon. Maar toen de politie dat na wilde gaan, bleek Bugrahan al gevlogen. Het OM daarover: "Het klopt dat de politie in eerste instantie op het verkeerde been was gezet."

Volgens zijn advocaat is het maar zeer de vraag of Bugrahan de gebruiker is van het account Sedqio. Zo werden er door Sedqio in de gesprekken nogal racistische uitspraken gedaan over Turken. "En mijn cliënt is zelf Turks, dat zou toch vreemd zijn?" Zo zou er een bericht zijn geweest met de tekst: 'Vol is vol, opgekankers'. [schrijffout is expres overgenomen, red.]

Materiaalman

Maar mocht Bugrahan toch de gebruiker zijn geweest van het account Sedqio, dan is het volgens zijn raadsman maar de vraag of hij echt betrokken is geweest bij drugshandel. "Uit alles blijkt dat Sedqio de 'materiaalman' was. Hij moest zorgen voor enveloppen, postzegels, vacumeermachines en strijkzakken. Daarnaast kreeg hij veel minder betaald dan overige groepsleden." Volgens zijn advocaat hij hij een veel mindere rol.

De raadsman gaat verder: "Ook krijgt Sedqio een bericht nadat een vermeend groepslid 'Hassan' is aangehouden. In dat bericht wordt geschreven dat die aanhouding niets met Sedqio te maken heeft. Met andere woorden, hij hoefde zich geen worgen te maken."

Hassan is volgens het OM de bijnaam van de bewoner van een pand aan de Vlierstraat waar tientallen kilo's drugs werd gevonden.

Per post of koerier

In dat pand zou de drugs verpakt worden, om vervolgens verzonden te worden per post of koerier. Zo zou een medeverdachte zeventien kilo harddrugs over de Duitse grens hebben gebracht. Maar volgens diens raadsman kan dat niet kloppen. "Hij is aangehouden met 25.000 euro, daar krijg je geen zeventien kilo harddrugs voor."

Moordplan Satudarah

Tegen Bugrahan, de bewoner van het huis aan de Vlierstraat en de vermeende koerier is vorige week vijf jaar cel geëist. Tegen een vierde verdachte, Jannely, is tien jaar cel geëist. Volgens justitie was hij de leider van de groep, maar was hij ook van plan om leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah te laten liquideren. Leden van die motorclub zouden het 'drugspand' aan de Vlierstraat hebben 'weggetipt' bij de politie. In werkelijkheid had het opsporingsapparaat dus de communicatie op Ironchat meegelezen.

Pang pang

Volgens het OM was Jannely zo boos op Satudarah dat hij al wapens in Duitsland had besteld. Maar volgens diens raadsman blijkt dat nergens uit. "Als mijn cliënt al bij het Ironchat-account hoort dat aan hem wordt gekoppeld, dan heeft hij 'alleen' gevraagd aan die Duitser of die 'pang-pang' voor hem had. Nergens zijn afspraken over prijs of levering gemaakt."

Er is nog een vijfde verdachte in deze drugszaak. Die zou hebben rondgelopen met een briefje waar adressen opstonden van panden waar leden van Satudarah vaak kwamen. De zaak tegen hem wordt volgende maand behandeld.

De rechtbank doet pas in april uitspraak in de zaak.