Eigenzinnige Twentse zakenman Sanderink vandaag opnieuw voor rechter in ontslagzaak van Centric topman

De 71-jarige Gerard Sanderink, eigenaar van IT-dienstverlener Centric, staat vandaag opnieuw voor de rechter tegenover zijn voormalig Centric-directeur Hans Schrijver. Schrijver is een van de velen die het afgelopen half jaar moesten vertrekken, of zelf vertrokken, vanwege de invloed van Sanderinks nieuwe vriendin; de illustere Rian van Rijbroek.

De rechtszaak van vandaag is extra interessant omdat directeur Schrijver namens Centric in april vorig jaar een deal maakte met De Nederlandse Bank. Daarmee is Centric verantwoordelijk voor de 'data-veiligheid' van een van de belangrijkste instituten van Nederland. Dat wordt door deskundigen op het gebied van 'cybersecurity', maar ook door politici, met argusogen bekeken, omdat de vriendin van Sanderink, Rian van Rijbroek, veel invloed heeft gekregen bij Centric. Zij wordt door deskundigen, en ook de intussen opgestapte Centric-top, gezien als 'cybercharlatan'.

Voor derde keer bij rechtbank

Een van die opgestapte Centric-topmensen is voormalig COO (Chief Operational Officer) Hans Schrijver. Schrijver en Sanderink stonden al twee keer tegenover elkaar voor de rechter vanwege het ontslag. Beide keren werd er geen uitspraak gedaan, omdat Sanderink en Schrijver zelf op het laatste moment een ontslagovereenkomst zouden maken. Maar van een deal kwam het steeds niet, vandaar dit derde kort geding voor de rechtbank in Gouda.

Sanderink vertrouwt 'Cybercharlatan' Van Rijbroek

De steenrijke Sanderink, eigenaar van bouwbedrijf Strukton en IT-dienstverlener Centric, is volgens de landelijke en regionale media 'van het padje' nadat hij een relatie kreeg met de 51-jarige Rian van Rijbroek. Deze Veghelse staat bekend als 'cybercharlatan' na bekritiseerde optredens op radio en tv waarin volgens deskundigen louter onzin door haar werd uitgekraamd. Ook moest een boek van haar, dat ze samen met oud-minister Willem Vermeend had geschreven, uit de handel worden gehaald vanwege plagiaat. Sanderink daarentegen is overtuigd van haar kennis op het gebied van cybersecurity en heeft haar veel invloed gegeven in zijn bedrijf Centric.

De invloed van Van Rijbroek op Centric

Het gevolg van de invloed van Van Rijbroek is dat de volledige top van Centric het afgelopen half jaar is vertrokken of moest vertrekken. Ook Hans Schrijver vertrok 9 juli na een conflict met Sanderink over de rol van Van Rijbroek. Pikant is dus dat Schrijver verantwoordelijk is voor de deal met De Nederlandse Bank. Centric levert de 'kantoorautomatisering' voor DNB en heeft daarmee invloed op 'compliance en security' van de Bank, dus op de data-veiligheid. Overigens levert Centric ook 'IT-dienstverlening' aan tachtig procent van de gemeenten in Nederland.

Sanderink verdenkt ex van diefstal

Van Rijbroek lijkt ook de genius achter het conflict dat Sanderink met zijn ex, Brigitte van Egten, uitvecht in diverse rechtszaken. Hij beschuldigt haar onder meer van fraude bij DSS (Dutch Solar Systems) in Goor. Tijdens de laatste rechtszaak hierover, vorige week voor de Almelose rechtbank liet Sanderink de rechter weten 'zijn hele vermogen' te willen verwedden op de aanname dat zij van hem gestolen heeft. Volgens Sanderink zou Van Egten op slinkse wijze zonnepanelen en toebehoren van hem hebben gestolen en geëxporteerd naar Gambia. Een bijgeleverd rapport als 'bewijs' werd door de Almelose rechter van tafel geveegd als 'volstrekt ontoereikend'.

Sanderink moet op matje komen bij DNB

In diezelfde zitting liet Sanderink ook weten dat hij 'op het matje' moet komen bij DNB over alle commotie rondom Centric en hemzelf. Een paar weken geleden stelde CDA-kamerlid Omtzigt al kamervragen over de data-veiligheid bij gemeenten en De Nederlandse Bank vanwege alle perikelen bij Centric en de invloed van Van Rijbroek. Schrijver zou met de kennis die hij heeft van de deal met DBN zomaar nieuwe informatie naar buiten kunnen brengen die de deal met DNB op losse schroeven zet.