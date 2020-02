Adviseur cyber security over mogelijke spionage UT: "Weren van studenten niet de juiste manier"

Ook de Universiteit Twente neemt maatregelen om te voorkomen dat studenten of onderzoekers informatie naar Iran kunnen lekken. "Dat zou altijd moeten gelden. Als je daar nu pas over nadenkt ben je toch wat laat", vertelt Dick Berlijn, voormalig commandant der Strijdkrachten en tegenwoordig adviseur cyber security.

De Universiteit Twente moet van het kabinet maatregelen nemen tegen studenten en onderzoekers die informatie naar Iran zouden kunnen lekken. Het zou gaan om tien risicogevallen, die vermoedelijk op de UT, de Technische Universiteit Delft en de Rijksuniversiteit Groningen zitten.

Wat hebben Nederlandse universiteiten dat zo interessant is voor buitenlandse partijen? "Nederland is een land dat veel investeert in de kennisontwikkeling. Partijen die daar geïnteresseerd in zijn, zullen dat zeker weten. Dus we moeten er rekening mee houden dat we interesse van een bepaalde kant krijgen." Daarmee doelt Berlijn op eventuele spionage.

Chirurgische precisie

Hij stelt dat het belangrijk is om studenten uit landen als Iran niet zomaar te weren. Er zou met chirurgische precisie maatregelen moeten worden genomen. "Ik vind het belangrijk om de dialoog met landen open te houden, of ze nou uit het westen, Azië of het Midden-Oosten komen. Spionage is zo oud als de weg naar Rome, dus hiervan zijn we als het goed is niet van de leg."

Voor spionage hoeft er niemand fysiek aanwezig te zijn, benadrukt Berlijn. "Op afstand kun je ook hacken, dus dat verandert weinig. Het weren van studenten lijkt mij niet de juiste manier. Je moet als organisatie zorgen dat je de geheime gegevens goed beveiligd."

Vader van Pakistaanse atoombom

De maatregelen tegen spionage moeten niet worden beperkt tot de universiteiten, ook bedrijven moeten daaraan meedoen. "Er zijn allerlei Nederlandse bedrijven die kennis hebben ontwikkeld die voor het buitenland interessant kan zijn."

Abdul Qadir Khan is daar een voorbeeld van. De Pakistaanse atoomgeleerde heeft in Almelo bij Urenco gewerkt. Hij wordt beschouwd als de vader van de Pakistaanse atoombom. Khan verschafte Pakistan belangrijke kennis voor het bouwen van een atoombom, nadat hij in de jaren zeventig in Nederland de techniek stal om uranium te verrijken tot splijtstof voor kernwapens door middel van de ultracentrifuge.