Christelijk Gereformeerde Kerken buigen zich opnieuw over homobeleid Zwolse kerk

In Zwolle kunnen homoseksuelen met een relatie sinds de jaren negentig deelnemen aan het avondmaal. Een aantal kerkleden had hier grote bezwaren tegen en zwengelde de kwestie aan bij de synode. De synode besliste in 2013 dat homostellen niet aan het avondmaal mogen deelnemen. Zwolle vocht met veertien andere gemeentes dat besluit aan, maar in 2017 werd het verbod definitief.

De kerk houdt zich dus niet aan de landelijke regels. Maar het zijn de regionale kerkvergaderingen, de classes, die gemeentes kunnen aanspreken op hun beleid. Volgens de voorzitter van de classis, predikant ds. A. Hakvoort uit Kampen, is het niet aan de orde dat de classis de gemeente Zwolle uit het kerkverband zet.

In het meest verstrekkende geval zal de classis de kerkenraad van Zwolle vermanen. Dat betekent dat ze dan vindt dat Zwolle op de verkeerde weg zit en haar oproepen om terug te komen op het door haar genomen besluit.

Hakvoort: "Mocht het tot een vermaning komen dan hoeft een breuk niet dichtbij te zijn. Iemand kan naar een vermaning luisteren, en als iemand niet luistert hoef je niet meteen de deur dicht te doen."

De regionale kerkkoepel waar Zwolle deel van uitmaakt, boog zich in december al over de vraag of de Zwolse gemeente over de schreef gaat met haar homostandpunt. Toen is besloten met elkaar in gesprek te blijven en vandaag verder te praten. De vergadering in december werd bijgewoond door tientallen verontruste Zwolse kerkleden. Mogelijk beslist de classis Zwolle of de vergadering vanmiddag achter gesloten deuren verdergaat.

"We zijn allemaal welkom bij God"

De kerkenraad van Zwolle schreef na de vergadering in december een brief aan de gemeente. 'Wij geloven oprecht dat we ongeacht geaardheid, sekse en herkomst allemaal welkom zijn bij God en dus in Zijn gemeente; dit is de kern van het evangelie. (...) Wat we nu meemaken roept de vraag op waarom we dit nog allemaal doen en waarom we binnen het kerkverband willen blijven? Waarom een gesprek blijven opzoeken dat keer op keer grievend is voor homo's en lesbische leden?'

Volgens Hakvoort gaat het in de discussie over de levenswijze die hoort bij het 'bij God horen'. Hakvoort: "Zegt de Bijbel dat homoseksuele mensen een relatie kunnen aangaan of verbiedt de Bijbel dat?"

Vrouw op de kansel

Zwolle wil ook eigen beleid kunnen voeren over de rol van de vrouw in de kerk. Volgens Zwolle zijn mannen en vrouwen gelijkwaardig en dus kunnen ook vrouwen als ambtsdrager aangesteld worden. Tot nu toe kan dat niet. De synode van de CGK heeft een commissie aangesteld die hierover moet adviseren. Tot die tijd geldt de huidige afspraak: geen vrouwen in het ambt.

Landelijke steun voor afwijkende standpunten

De discussie in de CGK trekt de aandacht van landelijke kopstukken binnen de kerk. In een open brief in Trouw pleitten voormalig ChristenUnie-politici André Rouvoet en Leen van Dijke voor meer beleidsruimte in de plaatselijke gemeentes. 'Al lang bestaat er onvrede over dat er op de generale synode van een evenwichtige afspiegeling van de brede kerkelijke achterban geen sprake is.'

Tegenstrijdigheden

In de CGK hebben alle kerken evenveel stemrecht: een grote gemeente als Zwolle met duizenden leden heeft net zoveel stemrecht als een kleine kerk met zeventig leden. In de praktijk pakt deze stemverhouding nadelig uit voor de wat progressiever ingestelde kerken.

Rouvoet en Van Dijke wijzen ook op een andere tegenstrijdigheid in de structuur van de kerk. "Volgens de orde die alle gemeenten verbindt, heeft de plaatselijke kerk(enraad) wel het laatste woord, maar moet ze zich tegelijkertijd voegen naar de besluiten van de synode."

3G-kerken

Veel CGK-gemeentes werken plaatselijk intensief samen met andere gemeentes van gereformeerde snit, zoal de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Vaak zijn de verschillende bloedgroepen langzamerhand vervaagd. Een bekend voorbeeld is de 3G Koningskerk in Deventer. De samenwerking kan onder druk komen als een deelnemende kerk op haar strepen gaat staan en strak vasthoudt aan van boven opgelegd beleid.

In beroep

Zwolle vormt een regionaal kerkverband met vijftien kerken waaronder Urk, Elburg, Heerde, Lelystad, Emmeloord, Dronten en Hasselt. Dronten, Emmeloord en Hasselt zitten op dezelfde lijn als Zwolle, de rest niet. De gemeente in Zwolle wil het liefst binnen de CGK-familie blijven en in gesprek blijven over de omstreden thema's. Mocht het tot een vermaning komen, dan is een breuk weliswaar dichtbij maar niet definitief. De gemeente kan dan nog in beroep.