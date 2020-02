Flinke kritiek omwonenden op milieuregeling sloopbedrijf Vroomshoop

De advocaat van de gemeente erkende tijdens de zitting dat het lawaai van de activiteiten van Hein Heun niet minder wordt. En daar zit het grootste pijnpunt voor de omwonenden. In vergelijking met een voorgaand bestemmingsplan mag het sloopbedrijf uitbreiden en meer lawaai maken. Ook al zegt de advocate van het sloopbedrijf dat hier appels met peren worden vergeleken.



De vooruitgang zit volgens de advocaat van de gemeente in andere zaken. Zoals de afsluiting van een deel van de Tonnendijk. "Daar waren veel omwonenden blij mee. En we hebben ook helderheid gebracht over wat Hein Heun wel en niet mag." Dat is volgens de advocaat ook een verbetering voor de omwonenden. In het verleden is er veel discussie geweest over handhaving van mogelijke overtredingen van het sloopbedrijf.



Strengere normen

Voor de omwonenden is het niet genoeg. Door het sloopbedrijf meer mogelijkheden te geven om uit te breiden, is de vrees voor overlast niet weggenomen. "De ambitie van de gemeente om verbetering te brengen, is niet waargemaakt", zegt de advocaat van de omwonenden. De gemeente had juist strengere normen voor overlast moeten opleggen in plaats van te ruime, vindt hij.

Daar ziet de gemeente geen enkele reden voor. De overlast blijft namelijk beperkt en binnen de normen, aldus de gemeentewoordvoerders. Maar een van de rechters van de Raad waarschuwde wel dat die normen kritisch zullen worden bekeken. "Als blijkt dat de normen niet deugen, dan is dat wel fataal voor het bestemmingsplan."



Hoogte muur

De Raad zal ook nog kijken naar de hoogte van de muur die nu al gedeeltelijk rond het bedrijfsterrein staat. Het bestaande deel wordt met het nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd. Een nog te bouwen deel wordt volgens de omwonenden veel te hoog. Daar had een welstandsadvies over moeten komen, vinden ze. Een woordvoerder van het sloopbedrijf wees wel op de noodzaak van de muur om het lawaai te beperken.



De Raad doet over zes weken uitspraak.