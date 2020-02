"Hier leefde mijn overleden zoon", bijzondere nieuwe plek voor lezingen Ben Middelkamp

"Hier is mijn zoon Koen in 2012 zijn bedrijf begonnen en hij heeft hier ook gewoond", vertelt Ben. In het oude kerkje aan de Oversteweg in Hengelo had Koen samen met zijn broer Ido een sportschool. Ido is met de sportschool inmiddels naar een andere locatie verhuisd en dus kon een andere invulling aan de kerk gegeven worden.





De locatie aan de Oversteweg in Hengelo waar Ben nu lezingen geeft. (Foto: RTV Oost/Fieke van den Esschert)

"Het doet mij heel veel dat wij hier nu lezingen geven", vertelt Ben. "In het begin vond ik het heel erg moeilijk. Het was vooral mijn dochter die de mogelijkheden zag. Met onze stichting 'Hey Pa' organiseren wij hier nu dus regelmatig bijeenkomsten."

Invloed op emoties

Zoals de lezing van afgelopen dinsdag. Ben vertelt tijdens de avond dat dit één van de eerste keren is dat hij het droog houdt. Hoewel het verdriet er volgens hem mag zijn, legt hij uit dat we veel meer invloed op onze emoties hebben dan we denken. "Het is belangrijk dat je de betekenis van de omstandigheid kunt veranderen. Als je in staat bent om iets negatiefs, je onvermogen, te veranderen naar vermogen, iets positiefs bijvoorbeeld, dan kun je door met je leven."

We hebben al acht mensen kunnen redden Ben Middelkamp

Een belangrijke les die Ben de mensen wil meegeven is: praat met elkaar over zelfdoding. "Snijd het onderwerp in gesprekken met vrienden, familie of collega’s aan. Alleen dan kunnen we elkaar helpen en mensen redden."

Dat blijkt tot nu toe een succesvolle formule. "We hebben al acht mensen kunnen redden. Acht mensen die bij onze lezingen aanwezig waren en waarbij door te praten de knop is omgegaan."

Thuis in Overijssel

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl