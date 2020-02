OM eist twee jaar cel tegen 90-jarige opa uit Deventer voor misbruik kleindochters

Ook zou de hoogbejaarde de emotionele schade van zijn beide kleindochters moeten vergoeden. Het gaat om vijftienduizend euro per persoon.



Zusjes

Het misbruik kwam vorig jaar naar buiten toen één van de meisjes erover begon tegen haar moeder. Ze vertelde dat ze niet de enige was, haar zus was ook slachtoffer. Bij de ene zus zou het misbruik zijn begonnen in 2014, bij de andere in 2016.



De meisjes komen uit een grote en hechte familie die vaak op bezoek gingen bij hun hoogbejaarde grootvader. Het gezin van de meisjes woonde zelfs zo'n beetje om de hoek. De beide zusjes waren, zeker na het overlijden van hun oma, vaak alleen bij de man.



'Jeugd verpest'

"Die titel van opa verdien je allang niet meer", vertelde één van de meisjes in haar slachtofferverklaring. "Jij verdient het niet eens om opa te zijn. Waarom doe je zulke dingen? Dingen die een opa niet hoort te doen." De impact van het misbruik is groot, aldus het meisje. "Je zou eens moeten weten wat het heeft gedaan met mij. Mijn hele jeugd is verpest en mijn toekomst ook."



De 90-jarige verscheen om gezondheidsredenen niet voor de rechtbank in Zwolle. Zijn strafzaak stond oorspronkelijk vorige week donderdag op zitting, maar ging niet door omdat de advocaat ziek was. De rechtbank besloot toen niet alleen om de zaak zo snel mogelijk te behandelen, maar ook dat ze de man niet zouden dwingen om te verschijnen.



Lustgevoelens

Uit een reclasseringsrapport blijkt dat de hoogbejaarde zijn lustgevoelens belangrijker vond dan de integriteit van zijn kleindochters. Hij zou gedacht hebben dat het misbruik nooit uit zou komen, omdat hij de meisjes verboden had erover te praten. De man zou zich nu schamen en spijt hebben.

Die spijtgevoelens zijn volgens de reclassering niet echt. Zij denken dat de man vooral spijt heeft dat hij door het bekend worden in een sociaal isolement terecht is gekomen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.