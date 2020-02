De rommelige aanloop naar het gesprek over de stikstofaanpak: dit gebeurde er tot nu toe

Het Landbouw Collectief, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten en premier Mark Rutte gaan vandaag met elkaar in gesprek over de stikstofaanpak. Farmers Defence Force, dat onderdeel is van het Landbouw Collectief, liet eerder juist weten het stikstofgesprek nu niet te willen voeren. Wat is er allemaal gezegd?

"5 februari is de dag der dagen, 5 februari is jugdement day", liet Farmers Defence Force (FDF) weten in een persbericht van 28 januari aan hun achterban. Met de brief riep FDF boeren op om te komen protesteren in Den Haag tijdens het gesprek dat gepland staat.

Persbericht na persbericht

Stichting Mesdag Zuivelfonds kondigde aan om op 20 februari eigen doorrekeningen van de stikstofdata van het RIVM bekend te maken. Samen met de Stichting Stikstofclaim onderzochten zij de data van het RIVM.

Hoewel de stichtingen geen mededelingen doen over de analyse, gaat het verhaal in het Landbouw Collectief rond dat de stichtingen met een heel andere conclusie komen dan het RIVM. Geesje Rotgers, van Stichting Mesdag Zuivelfonds, laat in een reactie weten dat ze niet weet waar die verhalen op gebaseerd zijn.

Voor FDF is dat een reden om nog geen afspraken te maken met het kabinet. In een persbericht van 30 januari staat dat er geen sprake kan zijn van een gesprek met Rutte, Schouten en het Landbouw Collectief op 5 februari. Ook de trekkeractie wordt uitgesteld in afwachting van de analyse van de RIVM-data van het Mesdag Zuivelfonds.

Kort na de publicatie van dat persbericht, trok FDF datzelfde bericht weer in. Op 31 januari, in de ochtend, stuurde voorzitter Mark van den Oever het bericht dat alleen de trekkeractie niet doorgaat.

Onenigheid

LTO zou de voorzitter van het Landbouw Collectief, Aalt Dijkhuizen, hebben verboden de afspraak af te zeggen. "Daarmee gijzelen ze de voorzitter en houden ze zich niet aan de afspraken die in het collectief gemaakt zijn", laat Mark van den Oever weten in zijn persbericht op persoonlijke titel.

Niet lang daarna reageerde LTO met een eigen persbericht. "Wij wijzen erop dat interne strijd en onderlinge beschuldigingen de positie van het Landbouw Collectief verzwakken en onze gezamenlijke onderhandelingspositie bepaald niet sterker maken. Beter was het geweest om onderling ongenoegen persoonlijk met elkaar te delen, niet via appgroep en de media."

Aan tafel

Verder laat LTO weten achter het Landbouwcollectief te staan. "Juist daarom is het nodig om op 5 februari met de minister-president en minister Schouten om tafel te gaan. Dat is ook de richtlijn van het Landbouwcollectief gebleven."

Overleg

Dat het gesprek van vandaag over het stikstofbeleid gaat is duidelijk. Wat er precies besproken gaat worden, is nog niet duidelijk. Voorzitter Dijkhuizen van het Landbouw Collectief wil niets zeggen over het overleg. "Het gaat om de boeren en niet om de pers."

Hoeveel geduld heeft het kabinet?

Volgens Caroline van der Plas, van de BoerBurgerBeweging, kunnen de bevindingen van het Mesdag Zuivelfonds grote gevolgen hebben op het stikstofbeleid. "Wanneer blijkt dat de cijfers van het RIVM niet kloppen, dan heeft het kabinet een probleem. Want, boeren moeten nu wel maatregelen nemen op basis van die cijfers."

Ook het nieuws dat het kabinet ruim een half miljard euro beschikbaar stelt om boeren die willen stoppen uit te kopen, vindt zij verdacht. "Naar mijn idee wil het kabinet nu nog gauw met een plan komen, voordat het rapport van Mesdag Zuivelfonds uitkomt. Anders moet alles weer opnieuw op de schop."