Anna (16) wint Vrouw in de Media Award Overijssel dankzij boerencolumn

Anna (16) is de winnares van de Vrouw in de media Award 2019 Overijssel (Foto: RTV Oost)

Ze maakte vorig jaar indruk met haar column over de kritiek op boeren: de 16-jarige Anna Grootentraast uit Heeten. Zóveel indruk, dat ze de Vrouw in de Media Award 2019 Overijssel heeft gewonnen.

De boerendochter ging afgelopen voorjaar viraal met haar column 'Waarom bestaan boeren nog?'. Het begon als een schoolopdracht, maar toen ze de tekst op Facebook plaatste, mondde het al snel uit in een massale discussie. In het verhaal bracht ze de kritiek op de hardwerkende boeren onder de aandacht.

Malieveld

Anna verwoordde vorig jaar op het Malieveld het sentiment van veel mensen in de agrarische sector. Zodoende probeerde ze de discussie op gang te brengen. De stemmers vinden het dapper om als jongere op te komen voor het werk van je ouders en mogelijk van haar eigen toekomst

Haar optreden in de media heeft indruk gemaakt. Want de tiener kreeg zeventig procent van de stemmen, dat is veel meer dan ChristenUnie-fractievoorzitter Gerdien Rots die met twaalf procent als tweede eindigde.

Zichtbaar in media

De Vrouw in de Media Award is een initiatief van Mediaplatform Vaker in de Media en Sprekersbureau ZijSpreekt. Met de award willen de organisatoren vrouwelijke experts en rolmodellen aanmoedigen om zichtbaar in de media te zijn en redacties aanmoedigen om hen vaker dat podium te bieden. Voor de nominaties van de regionale VIDM-award werd gekeken naar aanwezigheid in de regionale media en/of naar rolmodellen die al wel in de landelijke of vakmedia komen, maar vaker op de radar van de regionale media mogen zijn.

Vorig jaar won Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff de Vrouw in de Media Award 2018 Overijssel.