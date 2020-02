Wethouder over aantrekkelijk Zwolle: mooie woonomgeving, voorzieningen in orde, banen te over

"Er is hier een mooie woonomgeving, onze voorzieningen zijn in orde en banen te over." Wethouder De Heer van Zwolle weet wel waarom zijn stad bij de top van aantrekkelijkste steden hoort. "Zo'n hoge klassering is een extra bewijs dat Zwolle en de regio langzaam een vierde hoekpunt in het Nederlands economisch systeem worden."

Zwolle is de nummer vijf in de lijst, blijkt uit cijfers van vastgoedadviseur JLL. Opvallend in de ranking is de opkomst van de middelgrote steden in Nederland, waaronder dus de provinciehoofdstad. Amersfoort, Delft, Utrecht en Amsterdam completeren de lijst.

"We zien het in onze cijfers ook wel", zegt De Heer. "Als ik kijk naar de herkomst van mensen die in onze stad willen wonen zien we steeds meer mensen uit het westen van Nederland naar onze stad komen. Je ziet dat mensen kiezen voor de bereikbaarheid: het duurt maar een uurtje dan ben je in Amsterdam."

Economisch belangrijk

Zwolle wordt volgens de wethouder dus steeds belangrijker in het Nederlands economisch systeem. "Naast Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven, wat een soort driehoek was waar de meeste economische dynamiek was, zie je dat Zwolle het vierde hoekpunt wordt. De verbindende schakel tussen Noordoost-Nederland en de Randstad."

Maar dat betekent wel dat de stad bereikbaar moet blijven, terwijl bijvoorbeeld de A28 dichtslibt. De Heer zegt dat er onderzoek wordt gedaan naar de bereikbaarheidsvraagstukken van de snelweg in relatie tot de verstedelijking. "Hoe snel groei je als stad en kun je dat over de weg en het spoor ook nog aan?"

Investeringen

"We hebben zelf ook initiatief genomen door te komen tot een grote investeringsagenda, samen met de regio, waar we kijken naar de toekomst van de economie. Hoe ziet die eruit, waar wordt gewerkt en het geld verdiend? Dat hebben we gevat in een regiodeal, waarin we met provincie en Rijk een grote investering willen doen om de mensen die hier willen wonen ook de kwaliteit te bieden die ze willen."

De woningmarkt in Zwolle is momenteel een moeilijke, maar daar wordt aan gewerkt aldus de wethouder. Er zijn verschillende plannen en projecten, onder meer in Stadshagen en bij die wijk, zoals De Tippe waar "we misschien versneld wel vijfhonderd huizen per jaar gaan bouwen".

Zwolle heeft één natuurlijk voordeel. "Een ding kunnen we niets aan veranderen: de ligging. Maar we hebben met elkaar en de regio voor gezorgd hebben dat we met voortdurende investering in economie en in de kwaliteit van onze leefomgeving wel een stad hebben neergezet die kan groeien vanwege z'n kwaliteit."