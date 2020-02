Vrouw beroofd van haar pinpas in Zwolle

Op 14 november spreekt een onbekende man het slachtoffer rond 14:25 uur aan bij een parkeerautomaat aan de Diezerpoortenplas in Zwolle. Hij bemoeit zich brutaalweg met de betaling van de vrouw en geeft haar geld om om te wisselen. Even later blijkt de bankpas van de vrouw gestolen te zijn. Korte tijd later wordt er geld van de rekening van de vrouw gehaald. Omdat het signalement van de pinner is niet gelijk aan het signalement van de man in de aangifte, kan het zijn dat er sprake is van meerdere daders. Weet u wie deze mannen zijn? Herkent u de pinner?

Signalement van de man bij de parkeerautomaat:

- licht-getinte man van ongeveer 1.80 meter lang

- kort zwart haar en donkere ogen

- stevig postuur

- korte zwarte jas en lichte broek

- zag er netjes uit

- sprak Engels en Duits

Signalement van de pinner:

- licht-getinte man

- baard, zwart en grijs

- brildragend

- zwarte jas en zwarte pet

En verder in Onder de Loep:

Oldenzaal – Diefstal alcohol

Op twee verschillende data stopt een onbekende vrouw in een slijterij aan de Deken Scholtenstraat drank in haar tas en verlaat de winkel zonder te betalen. Het eerste incident is op zaterdag 7 december rond 15:00 uur. Dezelfde vrouw komt op woensdag 11 december terug en neemt weer drank mee zonder af te rekenen. De dader is een licht-getinte vrouw van circa 30 jaar oud, met lang zwart haar. Ze is ongeveer 170 - 175 centimeter lang en heeft een gezet postuur. Zij draagt een opvallende panter print jas.

Wie (her)kent de vrouw op de beelden?

Deventer – Inbraak in woning

Op 12 december wordt er tussen 10:00 en 10:45 uur ingebroken in een woning aan de Van Lithstraat in Deventer. Er worden diverse spullen meegenomen. Een getuige ziet hoe die ochtend een man een televisie in een auto, mogelijk een Toyota Aygo of Yaris, kleur blauw, laadt. Op camerabeelden is een blauwe auto te zien, waar een man spullen inlaadt. De man draagt een shirt met een witte opdruk aan de voorzijde.

Kent u deze man? Hebt u informatie over deze inbraak? Wij spreken u graag!

Deventer – Poging Inbraak in bedrijfspand

Op 18 december breken twee mannen in, in het bedrijfspand van Auping aan de Maagdenburgstraat in Deventer. Op beelden is te zien dat de mannen door het pand sluipen. Een van de mannen draagt een zwarte jas met capuchon. Onder zijn capuchon lijkt hij een pet te dragen. Hij heeft een blauwe broek aan en heeft zijn gezicht bedekt met een sjaal. De tweede man draagt een donker grijze jas en een vale spijkerbroek met gaten. Hij heeft een zwarte rugzak op en draagt een zwarte pet met witte logo. Ook deze man heeft zijn gezicht bedekt met een sjaal. Hebt u informatie over deze inbraak? Of herkent u de mannen op de beelden? Laat het ons weten!

Wierden – Winkeldiefstal Etos

Een man stopt bij de Etos aan de Stationsstraat artikelen uit het schap in zijn tas en verlaat de winkel zonder te betalen. Dit gebeurt op zaterdag 28 december rond 15:15 uur. Op camerabeelden is de man goed te zien.

Signalement:

- ongeveer 20-25 jaar oud

- ongeveer 180-185 centimeter lang

- licht-getint uiterlijk

- stoppelbaard

- rugtas van het merk Adidas

- de man draagt een lichte jas, donkere broek, witte sportieve schoenen en heeft een rode pet op

Wie kent deze man?

Hengelo – Meisje op brutale wijze beroofd van telefoon

Een meisje wordt op zondag 5 januari tussen 00:45 en 01:15 uur door twee mannen belaagd en beroofd van haar telefoon. Dit gebeurde aan de Parallelweg in Hengelo. Hierbij werd ze bedreigd met een vuurwapen. Op camerabeelden uit de omgeving zijn twee personen te zien die voldoen aan het signalement.

Wie kent deze mannen en helpt ons deze zaak op te lossen?

Wierden – Winkeldiefstal Etos

Op 30 december steelt een man even na 14:00 uur verschillende artikelen uit de Etos aan de Stationsstraat. Op beelden is te zien dat hij spullen klaar legt, die hij even later ophaalt en in zijn tas stopt. Hij verlaat de winkel zonder te betalen.

Het betreft een

- blanke man van ongeveer 1.80 meter

- normaal postuur

- kaal

- draagt een blauwe spijkerbroek, zwarte schoenen en een halflange, donkere jas

Kent u deze man?

Deventer – Vrouw achter haar huis beroofd

Een vrouw wordt op 27 januari tussen 10:15 en 10:30 uur achter haar woning aan de Claes Jansz Visscherstraat beroofd door twee onbekende mannen. Hierbij wordt de vrouw bedreigd met een mogelijk steekwapen.

Het volgende signalement is van de mannen bekend:

Man 1

- blanke man

- opvallend mager

- ongeveer 20-25 jaar oud

- vlassig snorretje en vlassig blond haar

- droeg een donkere jas met capuchon

- gedroeg zich gehaast, sprak snel en bewoog snel

Man 2

- man met opvallend donkere huidskleur

- droeg een donkere jas met capuchon en bontkraag en een grijze joggingbroek.

Wie (her)kent een of beide mannen?

Hengelo – Man beroofd van geld

In de vroege ochtend van 30 januari rond 05:25 uur wordt een man het slachtoffer aan de Jan van der Nootstraat beroofd van een geldbedrag. De twee mannen gaan er vandoor met de buit en lopen weg in de richting van de Jan Luikenstraat. Wij zijn op zoek naar getuigen van dit incident. Hebt u iets verdachts gezien of gehoord op 30 januari rond 05:25 uur aan de Jan van der Nootstraat? Laat het ons weten.





