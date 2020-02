Voortvluchtige Twentse 'El Chapo' opgepakt in Spanje

De vermeende Enschedese moordmakelaar- en drugshandelaar Janely 'El Chapo' C. is opgepakt in Spanje. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na vragen daarover van RTV Oost. Tegen de voortvluchtige Tukker werd vorige week bij verstek tien jaar gevangenisstraf geëist. Zijn advocaat laat weten dat hij ook gehoord heeft dat z'n cliënt is opgepakt.

Janely C. wordt verdacht van grootscheepse drugshandel, maar ook van het voorbereiden van liquidaties op leden van de inmiddels verboden motorclub Satudarah. Hij was boos op leden van de motorclub, omdat hij dacht dat die een drugspand van zijn bende hadden verlinkt aan de politie. In Duitsland had hij al navraag gedaan voor de aanschaf van zware wapens.

Advocaat bevestigt

Raadsman Van Dinten heeft ook begrepen dat zijn cliënt is aangehouden. "Ik heb dat gehoord van mensen die dicht bij hem staan." Janely heeft nog geen contact opgenomen met zijn advocaat. "Ik denk dat hij daar eerst een advocaat aangewezen krijgt." Van justitie heeft hij nog niks gehoord. "Maar daar kan wel een paar dagen overheen gaan."

Dat Janely in Marbella ondergedoken was, zoals bronnen aan RTV Oost melden, kan of wil de advocaat niet bevestigen. "Ik heb alleen Spanje gehoord." Ook het Openbaar Ministerie kan daar geen antwoord op geven: "De Spaanse autoriteiten hebben zojuist aan Nederland gemeld dat hij is opgepakt. Verder weten we nog niks.", aldus een woordvoerder.

Moordmakelaar

Janely C. hoort volgens justitie bij de 'Goliath-bende' van de zelfbenoemde Twentse 'Godfather' Simo D. Deze veroordeelde drugscrimineel zit momenteel een laatste deel van zijn straf uit in Duitsland. Vanuit zijn cel heeft Simo volgens het OM meerdere moordopdrachten gegeven. Janely C. is één van zijn moordmakelaars, zegt het opsporingsapparaat. Janely zou de bijnaam 'El Chapo' hebben in de bende, hij is de zwager van Simo.

In oktober 2018 waren er moordplannen richting Satudarah, zegt het OM. Er moest een lijstje komen met adressen van mensen die aan de motorclub gelinkt waren. Reden voor de moordplannen zou zijn dat Satudarah een drugspand van Simo's groepering had verlinkt aan de politie. Maar wat ze op dat moment niet wisten, was dat de politie op vernuftige wijze live kon meelezen met hun gesprekken op cryptofoons.

AK47

Toen de recherche echter lucht kreeg van moordplannen richting Satudarah, werd de meelees-actie geopenbaard, om zodoende aanslagen te voorkomen. Voor het plegen van die aanslagen had Janely 'El Chapo' C. volgens justitie al opdracht verstrekt en wapens besteld: Hasst du pang pang?

De adressen van 'de Satu' werden verzameld en een Almeloër zonder verblijfsstatus moest de aanslagen uit gaan voeren. Hem werd gevraagd om met een automatisch vuurwapen ('een AK47 of een Scorpion') te gaan schieten, dan wel overal 'een bommetje te gooien'. El Chapo zegt via de cryptofoon dat de hitman per klus 'een paar kop krijgt'. (Een 'kop' is 1000 euro, red.)

Uit eerdere informatie uit de onderwereld richting politie blijkt dat deze El Chapo ook andere aanslagen geregeld zou hebben. Zo is hij volgens deze zogenoemde TCI-info degene geweest die heeft geregeld dat begin 2017 een Enschedese kapper in brand werd gezet.

De rechtbank doet pas in april uitspraak tegen Janely en een aantal medeverdachten.