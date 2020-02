Provincie moet compenseren van verdwenen natuur beter controleren

De provincie gaat strenger controleren of natuur die verdwijnt door bouwwerkzaamheden, op een andere plek wel goed gecompenseerd wordt. Volgens de Rekenkamer Oost-Nederland gebeurt dat onvoldoende. In een kritisch rapport wordt de provincie op de vingers tikt. Het rapport wordt vandaag besproken door de provinciale politiek.

Zes jaar geleden werd er in Wanneperveen een fietspad aangelegd aan de rand van het natuurgebied de Weerribben-Wieden. Daarvoor moest wel een klein stukje van het grootste Natura 2000-gebied in Overijssel worden opgeofferd. De natuur die verloren ging, moest op een andere plek weer gecompenseerd worden.

Landbouwgrond

En dat ging niet helemaal goed. Twee percelen landbouwgrond werden omgetoverd tot nat rietland, maar het derde perceel niet. "Op dit moment is er nog een perceel niet gerealiseerd. Dat is nog in gebruik door een boer en wordt nog gemaaid", zegt Edo Gies van Rekenkamer Oost-Nederland.

De Rekenkamer onderzocht de gecompenseerde natuur in Overijssel en kwam tot de conclusie dat vooral de kwaliteit van de natuur onvoldoende is. Op verschillende plekken in Overijssel is de natuur te laat, te weinig of niet op de juiste manier aangeplant. Niet goed voor de biodiversiteit, want hierdoor kunnen planten- en diersoorten verdwijnen en dat maakt ecosystemen kwetsbaar.

Voorkomen

Dat de natuur in Overijssel goed gecompenseerd wordt is een verantwoordelijkheid van de provincie. Het toezicht daarop had veel beter gekund vindt de Rekenkamer. Gedeputeerde Ten Bolscher geeft toe dat de regie beter had gekund, maar hij vindt dat er überhaupt niet gebouwd moet worden in natuurgebieden.

"In Overijssel kiezen we ervoor om vooraf in gesprek te gaan met gemeenten en ondernemers. Hiermee kunnen we zo veel mogelijk voorkomen dat er uiteindelijk natuur gecompenseerd hoeft te worden."

Zelf natuur maken

In het rapport doet de Rekenkamer-Oost een aantal aanbevelingen aan de provincie. Bijvoorbeeld dat zij zelf een natuurgebied realiseert, bedoeld als compensatienatuur voor toekomstige projecten. "Hiermee kan je de kwaliteit van de natuur in eigen hand houden en kan je de gemeenten en bouwondernemers ontlasten om compensatienatuur te realiseren."