Raad van State: grindwasserij Jacobs mag niet in De Pol

De vestiging van grindwasserij Jacobs in De Pol in Balkburg is op drijfzand komen te staan. De Raad van State kraakte vandaag het argument van de gemeente Hardenberg dat het bedrijf niet op een bestaand bedrijventerrein terecht kan. "Er zijn waarschijnlijk andere locaties binnen bestaand stedelijk gebied beschikbaar", oordeelt de Raad. Het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijf in De Pol is daarom vernietigd. Dat is een overwinning voor omwonenden, die vanaf het begin hebben gestreden tegen de vestiging wegens grote overlast.

De gemeente zal nu met heel goede argumenten moeten komen om nog toekomst te zien voor Jacobs op de locatie in de Pol. En die argumenten zijn er blijkbaar niet. Een verhuizing van het bedrijf naar een bestaand bedrijventerrein lijkt de enige optie.



Zuinig ruimtegebruik

Landelijke regels schrijven voor dat eerst bestaande ruimte voor bedrijven binnen stedelijk gebied wordt benut. Dat voorkomt dat het buitengebied onnodig wordt ingevuld met bebouwing die ook op een andere plek mogelijk is. Gemeenten moeten zuinig omgaan met hun ruimte voor bedrijven en woningen.

Volgens de gemeente kan Jacobs niet op een bestaand bedrijventerrein terecht. De grond is daar duurder en Jacobs zou dit niet kunnen betalen, omdat de opbrengsten in de grindwasserij laag zijn. Verder was er geen plek op een bedrijventerrein beschikbaar toen Jacobs zich vestigde in De Pol.

Maar de Raad heeft gehakt gemaakt van die argumenten. Dat Jacobs een plek op een bedrijventerrein niet kan betalen, is volgens de Raad niet onderbouwd. Bovendien blijkt dat op dit moment wel ruimte voor Jacobs beschikbaar is op de bedrijventerreinen Broeklanden en de Kop van Broeklanden. En bedrijventerrein Katingerveld heeft ook plek voor het bedrijf, als de regels voor dit terrein iets worden aangepast.

Illegale vestiging

Jacobs begon zijn bedrijf in De Pol in strijd met het daar geldende bestemmingsplan. Met een nieuw bestemmingsplan probeerde de gemeente de activiteiten van Jacobs te legaliseren. Maar dat plan strandde in 2018 bij de Raad. De gemeente kreeg opdracht om beter te motiveren waarom Jacobs noodzakelijk in De Pol moet blijven. Vandaag blijkt dus dat de gemeente voor die proef weer niet is geslaagd.