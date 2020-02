Twentse burgemeesters: verbied verkoop en afsteken consumentenvuurwerk

Als het aan de burgemeesters van de Twentse gemeenten ligt, wordt consumentenvuurwerk verboden. Dat laat Veiligheidsregio Twente weten in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Als voorwaarde stellen zij dat het verbod ook afgedwongen moet kunnen worden.

"Ons dagelijks bestuur is voor de meest vergaande variant: een volledig verbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk", zo staat in de brief. Het bestuur van Veiligheidsregio Twente bestaat uit de burgemeesters van alle veertien Twentse gemeenten.

Vorige maand inventariseerde RTV Oost de meningen van Overijsselse burgemeesters over een landelijk verbod. In Twente gaven alleen de gemeenten Twenterand, Almelo, Wierden en Rijssen-Holten aan vóór een verbod te zijn. Enschede was als enige gemeente tegen een verbod. De rest had geen uitgesproken voorkeur.

'Niet zo van het verbieden'

Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede en voorzitter van de Veiligheidsregio, zei eerder dit jaar 'niet zo van het verbieden' te zijn. Nu staat zijn handtekening onder de brief aan Grapperhaus.

Of deze aankondiging betekent dat de Twentse gemeenten een verbod invoeren, is niet bekend. Voorzitter Van Veldhuizen was niet bereikbaar voor commentaar.