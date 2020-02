WOII in vijftig foto's: kinderen vieren voor de laatste keer het Joods nieuwjaar

Op deze foto zien we een groep kinderen dat voor de laatste keer het Joods nieuwjaar viert. Dit moet op 12 of 13 september 1942 zijn geweest.

De foto is gemaakt op de binnenplaats van de synagoge aan de Golstraat in Deventer. De meeste kinderen dragen de verplichte 'Jodenster'; een zichtbaar teken van hun uitsluiting door de Duitse bezetter.

Enige overlevende

De foto werd in 1998 gevonden achter een schilderijlijst en naar het Etty Hillesum Centrum gebracht. Op één na zijn alle namen van de kinderen achterhaald. De meesten vonden binnen een half jaar na dit feestelijke moment een verschrikkelijke dood in Auschwitz of Sobibor. Alleen het meisje met de witte jurk in het midden, Felice Polak, overleefde de oorlog. Zij was tijdig ondergedoken met haar ouders en broer. In het Etty Hillesum Centrum, naast de voormalige synagoge, is een film over Polak te zien.

Kinderen vieren voor het laatst het Joods nieuwjaar (Foto: Etty Hillesum Centrum / onbekend)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.