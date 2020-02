WOII in vijftig foto's: tientallen boeren vertrekken naar Oost-Europa

Op deze foto zien we tientallen boeren op station Oldenzaal die zich als kolonist in Oost-Europa gaan vestigen. Er is weinig twijfel mogelijk over de nationaalsocialistische overtuiging van de vrijwilligers op deze foto.

Gedesillusioneerd

Adolf Hitler wilde in zijn drang naar Lebensraum veroverde gebieden in met name Oekraïne en de Baltische staten koloniseren. De Oldenzaalse NSB-burgemeester Weustink, op de voorgrond, hield de boeren in zijn toespraak voor dat hun arbeid van groot belang was voor de Duitse overwinning.

In de praktijk werden de uitgezonden boeren veelal ingezet als bedrijfsleider op gecollectiviseerde landbouwbedrijven. Menigeen werd het slachtoffer van aanslagen door verzetsstrijders of later door het Rode Leger. De overige boeren keerden gedesillusioneerd naar huis terug.

Tientallen boeren vertrekken naar Oost-Europa (Foto: Beeldbank WO2 NIOD / D. Koper)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.