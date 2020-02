In Overijssel wordt beeld herkend dat flora en fauna in agrarisch gebied flink veranderd is

85 procent minder kenmerkende vogels op het boerenland, een daling van het aantal graslandvlinders met tachtig procent en 35 procent minder akkerplanten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in Overijssel wordt het beeld dat de flora en fauna in het agrarisch gebied in Nederland sinds 1900 flink veranderd is, herkend.

Dit blijkt uit nieuwe historische tijdreeksen van enkele natuurindicatoren, berekend door het CBS, Floron, De Vlinderstichting en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Henk Pelleboer, biologisch boer in Mastenbroek, is nu al tien jaar bezig om de weidevogel aan te trekken.

Resultaat

Tijdens het seizoen heeft Pelleboer in het seizoen zelfs een weidevogelsafari op zijn akkers. Als de Grutto en de Kievit er zijn, dan kan je ze daar bekijken. "Het is niet makkelijk om het zo te doen. Het kost veel geld en het duurt lang voordat je resultaat ziet, maar nu heb ik in het seizoen wel zo'n honderd weidevogels. Tien jaar geleden waren dat er nog maar twintig. Dat is mooi om te zien."

Pelleboer heeft op drie plekken op zijn terrein dras-plasakkers. Daar kunnen de grutto en de kievit naar toe als ze eind februari weer aankomen. Daar zit voedsel. Daarnaast maait hij niet van 15 februari tot 15 juni. Dat betekent dat de kwaliteit van het gras slecht is voor de koeien, maar dat de eieren niet vermalen worden en dus vrij kunnen groeien.

'Bewuster'

Als de vogels uit de eieren komen, moet je nog zorgen dat ze niet worden opgevreten door roofdieren. Dat is lastig en meer geluk dan wijsheid. "De consument moet zich bewuster worden van het belang van de boer voor de biotoop. Pas als ze dat begrijpen en meer geld willen betalen voor de melk, dan kunnen we ook meer inzetten op dit soort maatregelen. Pas dan kunnen meer boeren gaan doen wat ik doe."

Henk Schreuder van de vogelwerkgroep uit Geesteren zou graag zien dat er ook meer mogelijk is op het gebied van het bestrijden van de roofdieren. "Je mag daarin niets en de natuurbescherming helpt daar niet bij. Ik houd van alle dieren, maar soms is het noodzakelijk op kleine schaal de roofdier uit te schakelen zodat andere dieren de tijd hebben om vliegvlug te worden. Met name de kraai en de vos zijn gevaarlijk voor de weidevogel."

'Cijfers schrikbarend'

De Vlinderstichting noemt de cijfers niet verrassend, maar wel schrikbarend. Vooral in de laatste dertig jaar is het aantal vlinders flink afgenomen. Dit heeft te maken met de intensivering van de landbouw.

De boeren willen wel kleinschaliger en doen hun best, maar dat is voor hen niet altijd haalbaar. Het zou sneller moeten. Er zijn boeren in Overijssel die goed bezig zijn. Die leggen bijvoorbeeld kruiden en bloemenlanden aan, maar juist ook singels en houtwallen waardoor zowel de vlinder als de vogel kan profiteren.