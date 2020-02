Dag des oordeels voor 'tattookillers' in moordzaak Enschedeër Onno Kuut

Het Openbaar Ministerie ziet de vier tattookillers als daders en leunt daarbij erg op verklaringen van een officieuze kroongetuige. Dat is een Enschedeër met Braziliaanse roots. Hij verblijft tegenwoordig in het buitenland. Zijn verhaal wordt volgens justitie ondersteund met gegevens van auto's die door de verdachten werden bereden.

Ook zou één van de tattookillers rond het tijdstip van verdwijnen van Onno Kuut tegen een autoverhuurder hebben gezegd: "De Chinees komt geen auto's meer huren." Met 'De Chinees' wordt Kuut bedoeld, hij was geadopteerd uit Korea. Kuut huurde vaak auto's bij het bedrijf.

Tattookillers

Die vier hoofdverdachten worden 'tattookillers' genoemd, omdat ze allen eenzelfde tatoeage op de rug dragen met Chinese karakters. De waarschijnlijke betekenis ervan is 'wees daadkrachtig'. Volgens justitie vormen de mannen een doodseskader, moordenaars die ingehuurd kunnen worden voor geld. Slachtoffer Onno Kuut heeft hoogstwaarschijnlijk tot dezelfde groepering behoord.

De 'ouwe'

Naast deze vier hoofdverdachten, heeft justitie nog een aantal mogelijke betrokkenen op de korrel. Onder hen ook Satudarah-oprichter Michel B. uit Enschede. Volgens het OM is hij mogelijk betrokken, maar ze hebben daar weinig concreet bewijs voor. Wel is hij opnieuw gehoord als getuige.

Michel B. was jarenlang bevriend met het slachtoffer. Maar nadat Kuut geld van de Satudarah-leider had gestolen, bekoelde de relatie. Zelf zegt hij niets met de dood van z'n oude makker te maken te hebben. "Ik was wel boos op hem, maar had Onno ook zo weer in de armen gesloten." Ook de kroongetuige zegt dat het niet 'de ouwe' was, die Onno heeft gedood. Met 'de ouwe' bedoelt hij Michel B.

Ondiep graf

Justitie gaat er vanuit dat Onno om het leven is gebracht met zijn eigen mes. Zijn keel werd doorgesneden. Kuut's lichaam werd in 2009 zwaar toegetakeld gevonden in een ondiep graf, dat was gegraven in de duinen bij Hoek van Holland.

Levenslang

Justitie heeft levenslang geëist tegen de vier 'tattookillers'. Volgens het OM zijn zij degenen geweest die Kuut hebben omgebracht. Mogelijk motief was een uit de hand gelopen moordopdracht in Leiderdorp. Niet alleen het beoogde doelwit werd doodgeschoten, maar ook een broer van een Amsterdamse topcrimineel. De tattookillers waren volgens justitie mogelijk 'bang' dat Enschedeër daarover uit de school zou klappen.

Een ander motief zou kunnen zijn dat Onno ook van de tattookillers geld had gestolen. Bij de recherche was informatie binnengekomen dat Kuut het ook 'bij hen' had gedaan. De verdachten wachten de uitspraak in de moordzaak af in vrijheid. Eén van hen, Cor Pijnen, heeft waarschijnlijk de benen genomen. Twee weken geleden verdween hij van de radar.

Cor Pijnen en enkele van zijn tatoeages (Foto: politie)

De Paling

Pijnen wordt ook wel 'De Paling' genoemd. Die bijnaam dankt hij aan verschillende geslaagde ontsnappingspogingen. Zo wist hij ooit aan een arrestatie te ontkomen door via een toiletraampje de benen te nemen. Ook sprong hij een keer tijdens zijn vervoer naar de rechtbank uit de arrestantenbus. Op weer een ander moment dook 'de Paling' de Schie in om de politie - met succes - van zich af te schudden.

Pijnen is 1,75 meter en heeft een slank postuur. Hij heeft opvallende tatoeages over zijn hele lichaam, waaronder Chinese tekens op zijn rug en arm en een draak op zijn borst. Mogelijk maakt hij gebruik van een alias.

Mensen die Pijnen zien, wordt verzocht 112 te bellen en de man niet zelf te benaderen. Mogelijk is hij vuurwapengevaarlijk.