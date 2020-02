Nieuw bezoekersrecord lonkt voor IJsbeelden Festival in Zwolle

Omdat de voorjaarsvakantie er nog aankomt, is de verwachting dat het record verbroken gaat worden. "Het lukt steeds beter om van het IJsbeelden Festival een landelijk evenement te maken met dito uitstraling", vertelt organisator Eric Broekaart.

Groei buitenlandse bezoekers

Opvallend is de groei van het aantal buitenlandse bezoekers. De bezoekers komen uit Duitsland, Polen en andere landen in het oosten van Europa. "We zien ook een duidelijke stijging van de toeristen die Nederland bezoeken en dan het IJsbeeldenfestival even meepikken", aldus Broekaart.

Het festival vindt ook de komende jaren nog plaats in Zwolle, in elk geval tot en met 2022. Daarna is de toekomst onduidelijk, omdat er plannen zijn om de IJsselhallen in 2023 af te breken. Dan is er op de huidige locatie - op het parkeerterrein van de IJsselhallen - geen plek meer. "Ik moet op tijd anticiperen op de plannen die er liggen", stelt Broekaart.

'Op tijd schakelen'

"Wil de stad Zwolle het IJsbeelden Festival ook in de toekomst behouden, dan moet er op tijd geschakeld worden. Uit ervaring weet ik dat een gemeente een ander prioriteitstelling heeft waarbij tijd, risico en toekomstperspectief van de ondernemer te laat kan worden meegewogen. De financiële inspanning om het IJsbeelden Festival te realiseren noodzaakt mij om op tijd over de toekomst na te denken en stappen te nemen.”

Het IJsbeelden Festival is nog open tot 1 maart.