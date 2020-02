Ooievaars slaan trektocht een wintertje over vanwege zachte weer

Veel ooievaars zijn deze winter helemaal niet naar het zuiden gevlogen. De reden? De zachte winter en overvloed aan voedsel in Nederland. En dus kun je nu al ooievaarsnesten spotten, waaronder in Almelo.

Ze zijn er wel érg vroeg bij, de ooievaars in het nest aan de N743 in Almelo. Waar ooievaars meestal pas in maart terugkomen en nestelen, worden ze nu al regelmatig gezien.

"Het is een apart jaar", zegt ooievaarsliefhebber Piet van Andel. Hij runt een ooievaarsopvang en kent het gedrag van de dieren als de beste. "Veel zijn in Nederland gebleven. Waarschijnlijk vanwege de zachte winter en het vele voedsel. Er wordt gevochten om de nesten."

Wel of niet goed nieuws?

Is dat nou goed nieuws? "Dat is lastig om te zeggen", aldus Van Andel. "Aan de ene kant willen we dat ze op trek gaan. Dat hoort zo, dat is de natuur van de dieren."

"Maar aan de andere kant is het veiliger om hier te blijven", vervolgt hij. "Zo ontlopen ze de gevaren van de trektocht."

'Nog niet voldoende'

"Er zijn nog steeds niet voldoende ooievaars in Nederland", zegt de ooievaarsliefhebber. "We zijn al vijftig jaar bezig om ooievaars naar ons land te brengen. Nu zijn er in de zomer zo'n vijfduizend. Dat is niet genoeg."

Toch gloort er hoop voor ooievaar-minnend Overijssel. Tijdens de ooievaars-telling, eind januari, werden er 46 stuks geteld in onze provincie; ruim tien keer meer dan in 2019.