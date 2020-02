WOII in vijftig foto's: zelfs tijden van oorlog lijken te wennen

Kleurenfoto's uit de periode 1940-1945 zijn uitzonderlijk. Op dit plaatje zien we een zonnige voorjaarsdag in 1941 bij de IJsselbrug in Kampen. Dat het oorlog is, blijkt wel uit het grote bord waarop staat dat Duitse voertuigen voorrang hebben. Op de brug wordt iedere Nederlander van vijftien jaar en ouder gecontroleerd op persoonsbewijzen, deze waren vanaf april 1941 verplicht.

Deze foto schetst het beeld dat het 'gewone' leven in oorlogstijd doorging. De bakfietsen duiden erop dat er werk aan de winkel is, boerenwagens steken de brug over, een grote veemarkt is aanstaande. Zelfs tijden van oorlog lijken te wennen.

Het leven gaat door (Foto: Beeldbank WO2 NIOD / A. Hustinx)

