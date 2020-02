Frank Wormuth blijft ook volgend jaar trainer Heracles Almelo

"In anderhalf jaar heeft Frank bewezen dat zijn manier van werken aan is geslagen", vertelt technisch manager Tim Gilissen. "We zien het terug in de prestaties van het team en de ontwikkeling van individuele spelers. Die lijn willen we graag doortrekken. Voor ons was het daarom duidelijk dat we de optie in het contract van Frank graag wilden lichten."

Resultaten op korte termijn

Wormuth gaf zelf eveneens aan positief tegenover een langer verblijf bij Heracles te staan. "Ik heb het hier in Almelo goed naar mijn zin, de club past goed bij mij. Ik geniet van het werk dat ik doe en van de omgeving waarin dat plaatsvindt. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking. Voor nu ligt de focus voor ons als technische staf op de resultaten op korte termijn", aldus Wormuth.

Met die resultaten op korte termijn doelt Wormuth op de dramatische start van het nieuwe kalenderjaar van Heracles. De Almeloërs wachten nog altijd op de eerste punten van 2020. Heracles verloor in de competitie achtereenvolgens van FC Emmen, Feyenoord en Willem II. Tussendoor werd het ook nog uit het bekertoernooi geknikkerd door Vitesse.