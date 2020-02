Woningcorporatie Welbions vervangt cv-ketels die oververhit kunnen raken

De afgelopen maanden was er veel te doen over de cv-ketels van Agpo Ferroli. Het consumentenprogramma Kassa besteedde er volop aandacht aan. Bij het programma kwamen zoveel meldingen binnen, dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde voor oververhitting bij de cv-ketels.

Het bedrijf moet van de NVWA iedereen met een ketel van het merk waarschuwen om op tijd onderhoud te laten verrichten. Ook moet het bedrijf de ketels zo aanpassen dat de ketel uitgaat als het te heet wordt.

Stapje verder

Woningcorporatie Welbions gaat met de vervanging van alle ketels een stapje verder. De verhuurder meldt op haar website dat de cv-ketel tot aan de vervanging veilig is te gebruiken. Ketels die dit jaar gepland staan voor een onderhoudsbeurt krijgen die gewoon.

'Dit is rommel'

De fabrikant van de gevaarlijks cv-ketels zit in Breda. Omroep Brabant sprak vorig jaar twee deskundigen over de ketels. Zij waren niet mals in hun commentaar. Technisch onderzoeker Petter Coppens en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale vergeleken de ketel met een kartonnen doos waarin je een vuurtje stookt. Coppens stelde zelfs dat het de gevaarlijkste ketel op de markt is die zo snel mogelijk verwijderd moeten worden. "Dit is rommel. Ik heb het nog nooit zo slecht gezien."

Directeur Wim van de Wetering van Agpo Ferroli was het daar toen niet mee eens. "Wij wijzen iedereen op de onderhoudsinstructies. Als de wisselaar in de ketel schoon is, is er geen brandgevaar."

De problemen bij de ketel ontstaan door een verstopte warmtewisselaar. Dat komt doordat mensen te zuinig willen stoken. Er ontstaat warmtestuwing in de warmtewisselaar en vervolgens smelt het aluminium eromheen. Naarmate de ketels ouder worden, neemt het risico op brand alleen maar toe. De problemen met deze ketel zijn in 2009 voor het eerst gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Fabrikant Agpo Ferroli heeft destijds verbeteringen doorgevoerd.