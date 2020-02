Hoe lekker en gezond zijn vleesvervangers?

Dat veel vlees eten belastend is voor ons milieu, is inmiddels algemeen bekend. Toch blijft minder vlees eten voor veel mensen nog een flinke uitdaging. In de supermarkten liggen steeds meer vleesvervangers in de schappen en wint het vega-aanbod aan populariteit. Maar hoe lekker én gezond zijn deze producten? Diëtiste Stephanie Supprian vertelt wat er aan voedingsstoffen in de vleesvervangers zit en waar we op moeten letten.



Samen met grillmaster Frank Hendriks neemt André van der Zee de proef op de som. Kan de quinoaburger of de plantaardige biefstuk het winnen van een steak van de Black Angus? En Groene Vlogger Agnes Heethaar laat zien dat een natuurlijke tuin erg mooi kan zijn en juist weinig onderhoud nodig heeft. Dus stenen uit je tuin en zaaien maar!



In de 2 aflevering ( 11 februari) komt vintage expert Saskia van Gemeren met kledingadvies en met tips & tricks om unieke kledingstukken te vinden in de kringloopwinkels. En Groene Vlogger Merijn Tinga, alias de Plastic Soup Surfer, laat zien hoe je simpel en snel je plastic verbruik drastisch kunt verminderen.