'Cybercharlatan' Van Rijbroek betrokken bij deal Centric en De Nederlandsche Bank

De omstreden cyberdeskundige Rian van Rijbroek is betrokken geweest bij de deal tussen IT-dienstverlener Centric en de Nederlandsche Bank (DNB). Dat bleek vandaag tijdens de behandeling van de rechtszaak tussen de Twentse zakenman Gerard Sanderink en voormalig Centric-directeur Hans Schrijver in de rechtbank in Gouda.

Van Rijbroek is de vriendin van de 71-jarige Sanderink en wordt door deskundigen en de intussen opgestapte Centric-top gezien als 'cybercharlatan'. Centric en DNB kwamen in april vorig jaar een samenwerking overeen. Het IT-bedrijf is daardoor verantwoordelijk voor de data-veiligheid en de werkplekken bij DNB.

Geld overmaken

Tijdens de zitting vertelde Schrijver dat hij en de overige leden van de Centric-top weg moesten, omdat ze geen geld meer wilden overmaken naar Strukton. Dit bouwbedrijf is ook in handen van Sanderink en kende financieel een slecht jaar. Bij Strukton werd in februari 2019 een inval gedaan door de FIOD op verdenking van fraude. Volgens Schrijver moesten hij en zijn collega's vertrekken toen de betalingen aan Strukton stopten.

Sanderink, op zijn beurt, verweet de top van Centric te rooskleurige cijfers te presenteren. Zo zou er in de jaarcijfers over 2018 worden gesproken over winst, maar die zou volgens de zakenman marginaal zijn.

Later meer...