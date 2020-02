Dominique Scholten nieuwe manager academie FC Twente en Heracles Almelo

Dominique Scholten (31) wordt per 1 april Manager Academie van de academie van FC Twente en Heracles Almelo. Scholten was de laatste drie seizoenen werkzaam bij NEC Nijmegen als manager van de jeugdopleiding en hoofd jeugdscouting.

FC Twente en Heracles Almelo hebben onlangs de intentie uitgesproken om vanaf het seizoen 2020-2021 op gelijkwaardige basis invulling te geven aan de gezamenlijke jeugdopleiding. De intentie van beide clubs is om voor 1 maart de samenwerking te tekenen. De komst van Scholten betekent het vertrek van Eric Weghorst en Rob Boudrie bij de opleiding van FC Twente.

De eerste stap

"In aanloop naar de vernieuwde samenwerking met Heracles Almelo zijn we de puntjes op de i aan het zetten en parallel daar aan zijn we bezig om de organisatie neer te zetten voor het nieuwe seizoen", vertelt Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente. "De aanstelling van Dominique is daarin de eerste stap." Rob Toussaint, Algemeen Directeur Heracles Almelo, vult aan: “Dominique is een jonge, maar ook al ervaren voetbalman. Hij gaat vanaf 1 april aan de slag als Manager Academie, binnenkort verwachten we de aanstelling van de technisch manager van de jeugdopleiding bekend te kunnen maken.”



Mooie kans

"Het is een enorm mooie kans en nieuwe stap om aan de slag te gaan bij deze twee grote Eredivisie clubs", vertelt Dominique Scholten zelf. "FC Twente en Heracles hebben mooie plannen en ik wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van hun jeugdopleiding, waarbij regionaal talent doorstroomt naar de eerste elftallen. Daarnaast willen we ook een verbindende rol vervullen in de regio. Niet alleen richting de amateurclubs, maar ook richting ondernemers en scholen in Twente." Als voetballer kwam hij uit voor Top Oss, Achilles'29 en SV Spakenburg.