Gedeputeerde Boerman: 'Geen sprake van manipulatie bij onderzoek traject Amsterdam-Berlijn'

"Er is geen sprake geweest van beïnvloeding bij het onderzoek naar het verbeteren van de Amsterdam- Berlijnlijn", stelt gedeputeerde Bert Boerman. "Alles is transparant gebeurd en er zijn geen harde vuisten op tafel geweest", aldus Boerman.

Boerman verantwoorde zich vanmiddag op het provinciehuis in Zwolle aan de provinciale politiek. Een groot aantal partijen wilde opheldering van de gedeputeerde over de vraag of een onderzoek naar de Amsterdam-Berlijnlijn is gemanipuleerd.



Die manipulatie zou zijn gedaan door de Duitse plaatsen Rheine en Bad Bentheim. Beide steden betaalden mee aan het onderzoek, maar wilden wel de garantie dat hun stations niet zouden worden geschrapt in de verschillende onderzoeksvarianten. De provincie zou opdrachtgever zijn van het onderzoek en daarmee ook mede-verantwoordelijk voor het beïnvloeden van de uitkomsten.



Misverstanden

Volgens Boerman is er in de berichtgeving vooral sprake van nogal wat misverstanden. Zo richt het bewuste onderzoek zich vooral op het verbeteren van het treinverkeer in de grensstreek. Het onderzoek zou pas later gebruikt zijn bij een quick-scan waarbij knelpunten op de Amsterdam-Berlijnlijn onder de loep zijn genomen. "Vanuit regionaal oogpunt was het een logische keuze om de stations in Rheine en Bad Bentheim, maar ook in Hengelo in stand te houden."



Een ander misverstand is dat het onderzoek ook niet is uitgevoerd in opdracht van de provincie, maar van de Eurregio, aldus Boerman. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende Duitse en Nederlandse overheden in het grensgebied. Die hebben gezamenlijk de onderzoeksopdracht bepaald. Uiteindelijk was de provincie slechts 'penvoerder', wat betekent dat de provincie het aanspreekpunt was voor correspondentie rond het onderzoek.



'Kwestie laten rusten'

De uitleg van Boerman is voor vrijwel alle Overijsselse politieke partijen voldoende om de kwestie verder te laten rusten. "Er is door de provincie geen sprake geweest van manipulatie bij het onderzoek", zegt Fred Kerkhof van 50Plus. "Dat staat wat mij betreft nu wel vast." Kerkhof nam het initiatief voor het debat vandaag in Zwolle.

SP en PVV kritisch

De SP en PVV blijven na vanmiddag nog wel achter met een aantal kritische vragen. PVV-Statenlid Joeri Pool zou daarom het liefst over twee weken nog een debat voeren met de gedeputeerde. "Onderzoek moet onafhankelijk zijn en nog steeds hebben wij de indruk dat de uitkomsten van het onderzoek van tevoren zijn gestuurd door de opdrachtgevers. Dat vinden wij een kwalijke zaak."