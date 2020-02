Luuk Brouwers volgend seizoen onder contract bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft de selectie met het oog op volgend seizoen versterkt met Luuk Brouwers. De 21-jarige middenvelder komt in de zomer over van FC Den Bosch en tekent in Deventer een contract tot medio 2023.

Brouwers kan niet wachten om het shirt van Go Ahead Eagles aan te trekken. "Ten eerste omdat ik het gewoon een heel mooie club vind", zegt hij. "Ik heb al een paar keer in De Adelaarshorst mogen spelen en de sfeer is altijd echt prachtig, net als de grasmat overigens. Daarnaast is Go Ahead Eagles net als FC Den Bosch een echte volksclub. Dat past bij mij."

Meer dan honderd duels

Hij is pas 21 jaar, maar speelde al meer dan honderd officiële duels in het betaald voetbal. "Ik debuteerde bij FC Den Bosch toen ik 16 jaar was. Twee jaar later werd ik vaste waarde. Dan gaat het hard", aldus Brouwers.

Volwassen

Technisch manager Paul Bosvelt is in zijn nopjes met het aantrekken van Brouwers. "We zijn er blij mee dat we Luuk al in dit stadium hebben kunnen vastleggen. Luuk is jong, maar oogt in zijn spel al heel volwassen. Dat komt mede doordat hij voor zijn leeftijd al ontzettend veel wedstrijden in de benen heeft. Luuk is vast in de passing en brengt gif op de juiste momenten. Daarnaast heeft hij de leeftijd om zich nog verder te ontwikkelen", vult hij tot slot aan.

Brouwers kwam dit seizoen veertien keer in actie namens FC Den Bosch. In die duels was hij goed voor één treffer en drie assists.