Minister Schouten over brief FDF: "Ik bepaal zelf met wie ik praat"

Farmers Defence Force haalt in de brief uit naar 'vleesbazen, zuivelbobo's, bankiers en zelfs gevestigde orde belangenbehartiging' die buiten het Landbouw Collectief met Schouten spreken. De actiegroep vindt dat zij de sector 'als een Judas verraden'.

"Ik bepaal zelf wel met wie ik praat"

Daarop besloot Schouten het gesprek van vanmiddag met het Landbouw Collectief op te schorten. "Er stonden termen die ik niet acceptabel vond. Ze hebben de mogelijk om hun woorden terug te nemen en dat het Landbouw Collectief daar afstand van gaat doen", aldus Schouten. "Zij bepalen niet met wie ik praat, dat bepaal ik zelf. Maar, het gaat ook om de toon van de brief."

Ook premier Mark Rutte heeft op de brief gereageerd. "Het is belangrijk dat de anderen in Nederland, dus levensmiddelenindustrie en de wetenschappers, weten dat zij op een veilige manier een gesprek met ons kunnen hebben. Voor ons was de tekst een reden om de gesprekken vandaag niet voort te zetten."

FDF: 'weet van niets'

Jeroen van Maanen, bestuurslid van Farmers Defence Force wist niets van de brief, zegt hij. "Ik heb de woorden niet gekozen, een van onze bestuursleden heeft dat gedaan en dat zal ongetwijfeld in het bestuur bepraat zijn. Maar dat is van het laatste uur en toen zat ik in de auto".

Aalt Dijkhuizen, de voorzitter van het Landbouw Collectief, laat weten dat het Landbouw Collectief afstand doet van de brief van FDF. "Wij gaan vanavond bespreken hoe we hier mee omgaan. Het is niet de toon van het Landbouw Collectief."