Bejaarde vrouw in Zwolle slachtoffer babbeltruc; man pint 1250 euro van haar rekening

Een bejaarde vrouw in Zwolle is met een babbeltruc van haar pinpas beroofd en enkele minuten later is van haar rekening 1250 euro opgenomen. Het gebeurde toen ze parkeergeld wilde betalen bij een automaat aan de Diezerpoortenplas. Haar rekening werd geplunderd bij een geldautomaat aan de Melkmarkt.

Op 14 november spreekt een onbekende man het slachtoffer rond 14:25 uur aan bij de parkeerautomaat aan de Diezerpoortenplas. Hij bemoeit zich brutaalweg met de betaling. Zo zegt hij dat ze haar kenteken moet invoeren.

Even later vraagt hij haar of ze geld kan wisselen en vermoedelijk is ze op dat moment haar bankpas kwijtgeraakt. Waarschijnlijk is de code al afgekeken want even later wordt geld opgenomen met de pas.

Mogelijk meerdere daders

Omdat het signalement van de pinner is niet gelijk aan het signalement van de man in de aangifte, kan het zijn dat er sprake is van meerdere daders.

Signalement van de man bij de parkeerautomaat:

lichtgetinte man

ongeveer 1.80 meter lang

kort zwart haar en donkere ogen

stevig postuur

korte zwarte jas en lichte broek

verzorgd uiterlijk

sprak Engels en Duits

Signalement van de pinner:

lichtgetinte man

baard, zwart en grijs

brildragend

zwarte jas en zwarte pet

Tips?

- Bel meteen de tiplijn: 0800 - 6070 (gratis nummer)

- Stuur de politie Zwolle een privébericht op Facebook

- Gebruik het tipformulier van de politie

- Wil je liever anoniem informatie doorgeven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000

- Anoniem tippen op internet kan via deze link

Informatie over babbeltrucs

Wil je meer weten over babbeltrucs en hoe je je ertegen kunt wapenen? De politie heeft er hier een speciale pagina over.