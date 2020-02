Kamerlid Von Martels: "Dialoog moet zo snel mogelijk worden hervat, ze hebben elkaar hard nodig"

CDA-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen hoopt dat de gesprekken tussen het Landbouw Collectief en het kabinet zo snel mogelijk wordt hervat. "Dat is in ieders belang, ze hebben elkaar hard nodig voor een oplossing."

Von Martels laat weten geschrokken te zijn van de toon van het bericht van Farmers Defence Force (FDF). Volgens de actiegroep worden er de komende dagen meer gesprekken gevoerd, buiten het Landbouw Collectief om. FDF uitte dreigementen naar partijen die buiten het Landbouw Collectief om gesprekken voeren met de minister.

"Het is niet handig om op deze manier het gesprek in te gaan. Een afkoelingsperiode inlassen is verstandig. Ik neem aan dat iedereen bij zinnen komt. Het gesprek moet op een goede manier gevoerd worden, dat is in ieders belang."

Neuzen dezelfde kant op



Dat Farmers Defence Force bij de gesprekken betrokken blijft, is volgens Von Martels belangrijk. "Ze hebben heel wat sympathisanten achter zich staan. Dat merk je wel. En daarom maken ze ook volledig deel uit van het Landbouw Collectief. Mijn hoop is erop gevestigd dat alle partijen bij het collectief betrokken blijven. Als we verdeeldheid gaan creëren, weten we zeker dat dat uitwerking zal hebben op besluitvorming in de toekomst."

Von Martels: "De afgelopen maanden hebben we gezien dat de demonstratie op de goede manier is gevoerd. De landbouw heeft als collectief een duidelijk signaal afgegeven. En dat werd breed gedragen, ook in de publieke opinie. Dan moet er nu geen situatie ontstaan dat het averechts gaat werken."