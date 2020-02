Verschillende scholen uit Twente hebben het afgelopen jaar het spel getest. "Het is een spel waarbij je praat over je gedachtes, gevoelens en dingen die je meemaakt in het leven. Maar het is ook een spel om lekker met elkaar te kletsen", zegt een zichtbaar enthousiaste Gwendolyn Rice. Ze werkte mee aan het ontwerp van het spel.

Belangrijk

"Het is belangrijk om het over dit soort dingen te hebben, want dat doe je niet zomaar. Als je er niet over praat blijf je er misschien mee zitten", vervolgt Gwendolyn. Ben van der Weide van het zelfregieteam Borne vult aan: "Het doel daarvan is dat je elkaar leert kennen en ook gaat erkennen.

Het spel bestond al, voor jongeren. Er bleek grote behoefte voor een kinderversie. "Er werden teveel moeilijke woorden gebruikt in het spel voor jongeren en deze versie sluit beter aan op kinderen. Het spel richt zich op kinderen van zeven tot en met twaalf jaar."

Bespreken

Een van de aanwezige kinderen, Sham Alsalem, is enthousiast over het spel. "Ik bespreek niet zoveel dingen met andere kinderen. Dit is nu de tweede keer dat ik aan andere kinderen vertel wat ik heb meegemaakt in mijn moederland."

"Ook leer ik Gwendolyn door dit spel kennen en zij mij ook. Het spel heeft leuke vragen en de complimenten zijn leuk!"

'Is dat raar???': Lastige dingen in het leven bespreekbaar maken met een bordspel (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)