Classis stelt besluit over Zwolse visie op homoseksualiteit uit

Besluit over homeseksualiteit uitgesteld (Foto: iStock / Getty Images Plus / Roman Didkivskyi)

De classis van de Zwolse Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) neemt voorlopig nog geen besluit over de visie van de geloofsgemeenschap in Zwolle op homoseksualiteit. Dat is vandaag besloten in een vergadering.

De kerk, met ruim 4500 leden, wil een eigen beleid voeren dat indruist tegen besluiten van de synode. In Zwolle kunnen homoseksuelen met een relatie sinds de jaren negentig deelnemen aan het avondmaal. Een aantal kerkleden had hier grote bezwaren tegen en zwengelde de kwestie aan bij de synode.

De synode besliste in 2013 dat homostellen niet aan het avondmaal mogen deelnemen. Zwolle vocht met veertien andere gemeentes dat besluit aan, maar in 2017 werd het verbod definitief. De kerk in Zwolle houdt zich dus niet aan de landelijke regels.



Wachten op synode

In december werd er in de classis (het regionaal kerkverband) al vergaderd over de kwestie. Omdat er verdeeldheid was over hoe om te gaan met het Zwolse standpunt, werd de vergadering geschorst. Gemeentes konden zelf voorstellen indienen voor de vergadering van februari. Eén van die voorstellen was de oproep van de synode te volgen, namelijk 'wachten tot de synode een standpunt heeft geformuleerd'. Dat gebeurt vermoedelijk volgende maand.