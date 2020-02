Gaat Zwartewaterland na vandaag verder zonder wethouder Coster?

Is Albert Coster na vanavond nog wethouder in Zwartewaterland? (Foto: BGZ)

Vorige week vrijdag werd bekend dat wethouders Gerrit Knol (CU) en Maarten Slingerland (SGP) geen vertrouwen meer hadden in BGZ en wethouder Coster. Struikelblok was het dossier rondom recreatiepark De Molenwaard in Hasselt.

De exacte inhoud van het collegevoorstel willen de partijen niet kwijt. Coster zou volgens CU en SGP op eigen houtje opereren en daarbij geen boodschap hebben aan mogelijke belangenverstrengeling. Zo woont een deel van de fractie op het desbetreffende park.



BGZ herkent zich niet in de verwijten van haar voormalige coalitiegenoten. “CU en SGP hebben geen vertrouwen meer in ons, dus wij zijn nu nog de enige coalitiepartij”, vertelde raadslid Bastiaan Tamminga dinsdag op zelfverzekerde toon.

BGZ wilde ‘frisse wind’

Buiten Gewoon Zwartewaterland (BGZ) is een relatief nieuwe partij in Zwartewaterland. De partij werd in het najaar van 2017 opgericht, deels uit onvrede. BGZ gaf destijds aan: “Er wordt bestuurd met de gordijnen dicht. In het bestuur van Zwartewaterland praat men niet met, maar over de burger.”

De woorden van BGZ spraken tijdens de verkiezingen in maart 2018 veel Zwartewaterlanders aan. Vanuit het niets behaalde de nieuwkomer drie zetels, ten koste van de SGP, CDA en Gemeente Belangen, die allen een zetel verloren.



Coalitie

De ChristenUnie, de grootste partij in Zwartewaterland, wilde recht doen aan de verkiezingsuitslag en na twee maanden van onderhandelen sloten CU, BGZ en SGP en coalitieakkoord. Er ontstond vernieuwing in het politieke landschap van Zwartewaterland. Het waren niet meer de drie christelijke partijen die de touwtjes in handen hadden.



De samenwerking begon na de zomer van 2019 stroever te verlopen. “Er is enorm veel geïnvesteerd binnen het college van burgemeester en wethouders om tot een collegiaal bestuur te komen. Er zijn diverse sessies geweest om voor beterschap te zorgen, het heeft helaas niet mogen baten”, vertelde Klaas Huisbrink (SGP) eerder deze week.

Agenda op de schop

De politieke agenda voor raadsvergadering van vanavond is dan ook anders dan normaal in Hasselt. Het presidium van de gemeente heeft ervoor gekozen om de inhoudelijke agendapunten te verplaatsen en het recht om als burger in te spreken, te laten vervallen.



De vergadering staat volledig in het teken van de bestuurscrisis en het indienen van eventuele moties.

Wethouder Coster naar huis?

De kans is groot dat er vanavond een motie van wantrouwen komt richting Coster en BGZ namens CU en SGP. Als één oppositiepartij de motie steunt, kunnen de ChristenUnie en de Staatkundig Gereformeerden al een meerderheid achter zich krijgen. In dat geval dient wethouder Coster zijn biezen te pakken.

De grootste partij, CU, voert ondertussen al gesprekken met de oppositie om de mogelijkheden voor een nieuw bestuur te bekijken.