Strafeisen tot 7 jaar cel voor overval op bejaarde broers Heeten

Tegen de twee verdachten van een overval op twee bejaarde broers in Heeten, zijn celstraffen geëist van vijf en zeven jaar. Volgens justitie gaat het om ernstige strafbare feiten. De twee broers werden thuis, onder bedreiging van een vuurwapen, beroofd van een paar duizend euro en opgesloten in een kamer.

Het was een hel in januari voor de bejaarde broers Frans en Hein van Oldeniel. Dertien uur werden ze opgesloten in een slaapkamer van hun eigen huis bij landgoed Zonnebergen tussen Deventer en Heeten. De gewelddadige overval wekte veel emoties van onbegrip op in de regio. In totaal werd er 4500 euro buitgemaakt, tezamen met een paar pakjes shag en zakhorloges.

'Held'

Het was een geluk dat de mannen de volgende dag werden bevrijd door hun zus. "Je moet er niet aan denken wat er anders met hen was gebeurd", zegt de officier van justitie. "Zonder eten en drinken twee bejaarde mannen achterlaten, dan ben je echt een held hoor, echt een held..."

De slachtoffers waren na de overval enorm van slag. "Niet zo gek", zegt justitie. "Ze werden onder schot gehouden en de daders riepen 'geld, geld, geld'. Daarna werden ze opgesloten."

Notaris

Volgens justitie is er geen twijfel dat de verdachten uit Almelo en Lelystad verantwoordelijk zijn voor de daad. Ten eerste heeft één van verdachten een half jaar voor de overval al aan de politie verteld dat er een dergelijke overval werd gepland.





Twee broers zouden worden beroofd. Die zouden weggelokt worden bij hun huis, door een valse notarisbrief aan hen te sturen. Daarin zou staan dat de broers een erfenis kregen. Als de broers dan weg waren, zou het huis worden leeggehaald.

Begin vorig jaar lijkt dit plan daadwerkelijk te zijn uitgevoerd. De overvallen broers hebben een dergelijke valse brief van een notaris gehad. Maar de broers gingen daar niet op in.

Bewijs

Uit technische gegevens blijkt volgens justitie dat de twee verdachten in de buurt van het huis zijn geweest op de avond van de overval. Hun telefoons stralen dan een mast in de buurt aan. Die avond zoeken ze een kleine dertig keer contact met elkaar. Ook komen in beslag genomen schoenen bij de Lelystedeling grotendeels overeen met schoensporen die in het huis van de overvallen broers zijn gevonden.

Later wordt bij de Almelose verdachte een deel van de buit gevonden en in zijn auto ligt een wapen.

Ontkenning

Beide verdachten ontkennen betrokkenheid bij de overval. Volgens hun advocaten is er weinig tot geen bewijs. Zo zegt het aanstralen van een toestel in de buurt niet dat ze daadwerkelijk in dat huis waren. De Almeloër zegt dat hij daar was om een shovel te kopen. Echter, die koop is niet doorgegaan en de eigenaar van de shovel zegt dat zijn machine nooit te koop heeft gestaan.

Op de vraag waarom hij die avond dan bijna dertig keer zijn medeverdachte uit Lelystad heeft gebeld, zegt hij: "Ik wist dat hij die overval ging plegen en ik was verontrust. Ik wilde hem weerhouden."

Alibi

De Lelystedeling zegt een alibi voor die avond te hebben. Volgens hem is hij door een man naar Zutphen gebracht voor een bezoek aan een 'junkie-vrouw'. De identiteit van deze dame is nog niet bekend, ze is niet gevonden. De man die de auto zou hebben bestuurd, zegt van niks te weten.

Meer feiten

De Almeloër wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij de overval op de Heetense broers. Hij zou samen met nog twee anderen meerdere overvallen hebben gepland. Bij een potentieel slachtoffer zou een peilbaken onder de auto zijn bevestigd.

Dat erkent de Almeloër ook. "Ik volgde hem, omdat ik zijn wietlijn wilde afpakken." Justitie denkt dat hij het beoogde slachtoffer wilde beroven van een flinke som geld. Zo heeft hij tegen een vriend gezegd: "Ik ga 150.000 euro scoopen." Overigens is de geplande overval niet uitgevoerd. Op een later moment is de wiethandelaar wel beroofd.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.